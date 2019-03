Приземяването на Bоeing

© Reuters

като с такива разполагат Air China, Air Canada, United Airlines.

След известно забавяне и САЩ приземиха самолетите от проблемния модел, след като лично Доналд Тръмп заповяда на Американската агенция за авиационна безопасност да го направи. Засега изглежда, че единственият печеливш, ако може да се търси такъв в трагичните събития, ще е конкурентният авиопроизводител. Седмица преди инцидента от европейския производител Airbus се похвалиха, че еквивалентът на самолета от ново поколение Boeing 737 MAX 8 - Airbus А320 neo, вече има 60% пазарен дял спрямо американската машина. Акциите му също се повишиха през седмицата. А сега на Boeing предстои тежката задача да докаже, че всичко със самолета е наред, в противен случай от това може да зависи и бъдещето му.

"If it says Boeing, I ain't going". Тази закачка със самолетостроителната компания въобще не е смешна тези дни. Ако сте пътник или пилот на новия им 737 Мах 8, по-вероятно е да не искате да летите, заради което правителствата навсякъде по света приземиха модела за неопределен период от време.Това стана след две ужасни катастрофи с пътнически полети в последните пет месеца - и двете в първите минути след излитане. В края на октомври чисто нов самолет Boeing 737 Max 8 на Lion Air се разби 13 минути след излитане и отне живота на 189 души, а в неделя същата машина, но на Ethiopian Airlines, падна след 6 минути и остави 157 жертви. Разследването тепърва ще установява дали има обща причина за двете катастрофи, но те създадоха объркване и напрежение в сектора, които напомниха тези след 11 септември 2001 г. и вируса САРС.И макар ефектите за индустрията далеч да не са толкова големи, има няколко вече видими ефекта от инцидента. Най-сериозно е засегнат Boeing - не само икономически, увеличава се и натискът към компанията за установяване на причините. В първите два дни на седмицата акциите му паднаха рязко, но след това се успокоиха. Компаниите, които използват самолета, също изпитват проблеми и ще им се наложи да пренаредят полети поне временно. За клиентите приземяванията на част от флотилиите ще причинят проблеми с управлението на графика. В Европа ефектът може да е по-малък, тъй като броят на самолетите от този тип е по-малък - такъв имат Norwegian Air, TUI, Turkish, LOT.Китай беше една от първите страни, която приземи всички самолети от този модел. А това е сериозен удар по Boeing, който идва от държава, за която самият производител прогнозира, че до 2037 година ще стане първият трилионен пазар в долари за търговски самолети и ще се нуждае от 7690 нови пътнически самолета, посочва CNN. Което логично прави държавата арена за сериозна конкуренция между Boeing, Airbus и местната Comac. Китайски авиокомпании са и едни от най-големите клиенти за фамилията на 737 MAX – над 10 вече са поръчали 180 такива самолета, а 76 са доставени. Общо поръчките по света са за малко над 5100 самолета, доставени са над 350,Някои от превозвачите като Norwegian Air обявиха, че ще искат компенсации от Boeing, тъй като спрените самолети са 36% от флота й. През 2013 г. Boeing направи такива, след като се наложи да приземи временно 787 Dreamliner заради проблем с акумулаторите.Освен Китай полетите спряха Индия, Обединени арабски емирства, Казахстан, Австралия, Сингапур, както и редица авиокомпании. На 12 март и Европейската агенция за авиационна безопасност решение да се прекратят всички полети с модела и полетите от трета страна.