Подновените атаки на Тръмп срещу Фед будят притеснения за независимостта на институцията

И този уикенд не беше лишен от туитове на Доналд Тръмп. Този път в мишена на онлайн атаките на американския президент се превърна Федералният резерв (Фед). Тръмп, който критикува институцията от началото на президентството си, сега настоява централната банка да намали лихвите и да поднови количествените облекчения. Всичко това пък се случва на фона на опитите му да назначи двама свои политически съюзници – Хърман Кейн и Стивън Мур, на вакантни места в борда на директорите на институцията.

В резултат на случващото се независимостта на Фед, която е гарантирана със закон, се превърна в една от най-обсъжданите теми по време на пролетната среща на представители на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка, като зад институцията застана президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги. Последната също в миналото е ставала

В неделя американският президент написа, че икономиката и фондовите пазари щяха да растат по-бързо, ако Фед "си беше свършил работата както трябва". Тръмп разкритикува Фед и заради решението на банката да забави програмата си за количествени облекчения чрез изкупуване на облигации, която ще бъде изцяло прекратена през септември т.г. Според президента приемането на програма за количествено облекчение може да стимулира забавящата се икономика, въпреки че никой от борда на институцията, включително нейният председател Джеръм Пауъл (когото Тръмп предложи за поста), не подкрепя тази политика. Неприязънта на Тръмп може да се е подсилила и от информацията, че Пауъл е присъствал на събрание на демократите, на което е казал, че ще удържи на натиска на президентството. Самият Пауъл е номинация на Тръмп, но след избирането му президентът е казвал, че съжалява за това.