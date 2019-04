Износът и запасите изстреляха икономиката на САЩ до ръст от 3.2%

Доларът леко отспъпи спрямо еврото и паунда, а доходността по американските облигации падна, тъй като анализаторите са на мнение, че доброто начало на годината може да не продължи.



БВП нараства над 3% през първото тримесечие за първи път от 2013 г.

Американската икономика нарасна значително над очакванията през първото тримесечие, водена от по-големия износ и инвестициите в инвентар, които помогнаха да се компенсира умереното потребление на гражданите и бизнеса. Брутният вътрешен продукт (БВП) се повишава с годишен темп от 3.2% от януари до март, показват първите данни, обявени от Министерството на търговията. Икономисти, анкетирани от The Wall Street Journal, предвиждаха растеж от 2.5%, а инвеститорите на Уолстрийт – 2.2%.По този начин най-голямата икономика в света опроверга опасенията от забавяне през първото тримесечие поради продължителното спиране на дейността на правителството в края на миналата и началото на тази година, търговското напрежение и глобалната икономическа несигурност, съобщава Financial Times.БВП нараства над 3% през първото тримесечие за първи път от 2013 г., като в същото време е значително над отчетения ръст от 2.2% през последната четвърт на миналата година.Доларът обаче леко отспъпи спрямо еврото и паунда, а доходността по американските облигации падна, тъй като анализаторите са на мнение, че доброто начало на годината може да не продължи.По-големият ръст на американската икономика съвпада с по-доброто представяне на Китай. На обратния полюс засега остава еврозоната заради опасенията за германската икономика - през миналата седмица правителството в Берлин понижи прогнозата си за растеж през 2019 г. почти до нула , което ще рефлектира върху останалите страни във валутния съюз и целия ЕС.По-големият растеж на САЩ се дължи на нетния износ – от януари до март експортът е нараснал с 3.7%, а вносът е намалял със същия процент. Инвестициите в запаси са нараснали, а тези в продукти с интелектуална собственост са скочили с 8.6%.Разполагаемият личен доход се е увеличил с 3%, докато цените са нараснали с 1.3%, като се изключат храните и енергията (и с 0.8% като се включат)."Повишаването на ръста беше подпомогнато от нетната търговия (износът скочи, а вносът рязко спадна) и запасите, които заедно допринесоха за близо 170 базисни пункта от увеличението", казва пред CNBC Питър Бооквар, главен инвестиционен директор в Bleakley Advisory Group. "Въпреки това, личните разходи, най-големият компонент в БВП, е нараснал само с 1.2%, две десети повече от очакваното."Данните за БВП показват как икономиката се е справила по времето на най-дългото затваряне на правителството в историята. Федералното правителство преустанови дейността си в продължение на 35 дни между края на декември и 25 януари на фона на противопоставянето между администрацията на Тръмп и лидерите на конгреса за финансиране на стена по границата между САЩ и Мексико.Силното първо тримесечие трябва да успокои инвеститорите за перспективите за американската икономика през 2019 г. Заради блокирането на работата на правителството и търговското напрежение редица анализатори очакваха щатската икономика рязко да се забави през първото тримесечие – до едва 0.2%. В началото на годината страховете от рецесия се засилиха от краткото обръщане на кривата на доходността по американските облигации, докато несигурността на глобалната икономика накара Федералния резерв да се откаже от плановете си за повишаване на лихвените проценти през тази година.Оттогава подобряването на икономическите данни и признаците на напредък в търговските преговори между САЩ и Китай помогнаха за възстановяването на доверието на потребителите и инвеститорите. Само тази седмица борсовите индекси S&P 500 и Nasdaq Composite отново остгинаха до нови рекордни стойности.Инвеститорите внимателно следят първите данни за икономиката, тъй като търсят по-голямо потвърждение, че рецесията ще бъде избегната."Очакваме САЩ да отбележат по-бавен растеж от регистрирания през миналата година 2.9%, което не е изненадващо, като се има предвид избледнялата подкрепа от фискалните стимули", казва пред Financial Times Джеймс Найтли, главен международен икономист в ING. "Въпреки това положителното развитие на пазара на труда, водещо до ръст на заплащането, и сигналите, че САЩ и Китай са близо до търговско споразмение, означава, че ние продължаваме да предвиждаме растеж от около 2.4% за цялата година".Според Меган Грийн, главен икономист в Manulife / John Hancock Asset Management, натрупаните запаси ще трябва да бъдат премахнати, което ще подтиска бъдещия растеж, докато държавните разходи извън сектора на отбраната бяха слаби.Данните за БВП "помагат да се компенсират страховете от забавяне на световния растеж", казва пред CNBC Алек Йънг, управляващ директор във FTSE Russell. "По време на трайна несигурност в търговията между САЩ и Китай и слаби икономически данни навсякъде от Германия до Корея и Япония, силните данни в САЩ действат като застрахователна полица срещу по-нататъшната глобална икономическа слабост. И тъй като инфлацията още е потисната, все още е твърде рано да се тревожим отново за увеличаването на лихвите от Фед".