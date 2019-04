Как фамилия Мърдок сваля правителства на два континента

Успехът на Мърдок в изграждането на неговата империя неизбежно повдига въпроса кой ще я управлява, след като той си отиде.

© Jonathan Ernst

The New York Times направи разследване за влиянието на фамилията на Мърдок. Екип журналисти е работил върху него шест месеца. То е озаглавено "Как империята на влияние на Рупърт Мърдок промени света" и e в три части – "Как фамилия Мърдок свалят правителства на два континента и дестабилизират една от най-важните демокрации на Земята", "Изборът на Тръмп за президент направи фамилия Мърдок още по-влиятелна" и "Сделката за Disney и новото оръжие на фамилия Мърдок – Fox". Днес ви предлагаме първата част от него, а в следващите дни ще може да прочетети и другите две.

Малко хора извън политиката са заемали по-централна позиция на световната политическа сцена от Рупърт Мърдок. Като ръководител на широка глобална медийна империя той командва множество телевизионни мрежи, глобална информационна служба, голяма издателска къща и холивудско филмово студио. Неговите вестници и телевизии бяха от ключово значение за засилване на нативисткото движение, коeто повлия на правителството не само в САЩ, но и на други по целия свят. Неговата 24-часова новинарска мрежа Fox News Channel тогава работеше пряко с президента Тръмп и неговите поддръжници, давайки на Мърдок несравнима степен на влияние върху най-мощната демокрация в света.Във Великобритания лондонският таблоид The Sun, oтново притежаван от Мърдок, поведе своебразен кръстоносен поход в защита на Brexit и в последвалия хаос помогна на Тереза Mей да влезе на Даунинг стрийт. В Австралия, където властта на Мърдок е най-неразредена, неговите медии доведоха до отмяна на въглеродния данък в страната и също така са помогнали за смяната на редица премиери, чийто дневен ред не отговаря на неговите интереси.През 2016 г. беше обявена новината, че Disney иска да купи притежаваната от магната 21 Century Fox. На 20 март тази година сделката беше финализирана, а цената и стигна 71 млрд. долара. Решението на Мърдок да продава, а не да купува изненада всички. Успехът на Мърдок в изграждането на неговата империя неизбежно повдига въпроса кой ще я управлява, след като той си отиде. Най-възрастният му наследник – 61-годишната Прудънс Мърдок от първия брак на магната, живее в Сидни и Лондон и страни от семейния бизнес. Трите му деца от втория брак – Елизабет, Лаклан и Джеймс са отгледани по начин, който предполага, че те ще наследят семейните бизнеси. Рупърт Мърдок избягва да назовава едно от децата си като свой наследник, като отлага обявяването, което може да създаде търкания в семейството му.През годините Лаклан и Джеймс редовно са си разменяли ролята на фаворит. Джеймс прекарва първите десетилетия на този век в развитие на цифровото бъдеще на медийната империя - експлоатиране на нови пазари по света, разширяване на онлайн предложенията на групата, възприемане на широколентови технологии и технологии за стрийминг, докато по-големият му брат управляваше бизнесите в Австралия.Когато Лаклан най-накрая се съгласи да се върне в Съединените щати през 2015 г., Мърдок даде на него и на Джеймс ръководни функции. Това е неловко споразумение, не само защото и двамата предполагаемо отговарят за една империя. Джеймс и Лаклан са много различни хора, с много различна политика и тласкат компанията в много различни посоки - Джеймс към глобализирана, мултиплатформена новинарска и развлекателна компания, която изглежда "разумна" за всеки участник на икономическия форум в Давос или читател на The Economist, докато Лаклан се насочва към крайно дясна и изключително печелившата политическа пропаганда. Само едно от възрастните деца на Мърдок обаче ще спечели правото да управлява най-мощната медийна империя в света.Медийната сила исторически се натрупва бавно, в течение на поколенията, което е и една от причините тя да е концентрирана в династични семейства. Семейството Греъм притежаваше The Washington Post в продължение на 80 години, преди да го продаде на основателя на Amazon Джеф Безос. Уилям Хърст III все още ръководи корпорацията Hearst, чиито корени могат да бъдат проследени до прадядото му, сенатора Джордж Хърст. New York Times се контролира от семейството Ош-Салсбъргър повече от век. Медийната имеприя на Мърдок е сравнително млада, но е една от най-мощните в момента.Дясната популистка вълна, която преди няколко години приличаше на краткотраен културен феномен, се превърна в определящо политическо движение на времето, разрушавайки световния ред от последния половин век. Империята на Мърдок не предизвика тази вълна. Но повече от всяка една медийна компания, тя го активира, популяризира и печели от нея. В англоговорящия свят семейните контакти помогнаха да се издигнат маргиналните демагози, да се включи етнонационализмът и политизирането на самото понятие за истина. Резултатите са поразителни. Едва ли целта на семейството е била да дестабилизира демокрациите по света, но това е най-последователното му наследство.Какво искат Мърдок? Семейната динамика също е сложна, а медийните династии се стимулират от различни фактори - бизнес императиви, желание да се предаде богатството, старомодно чувство за граждански дълг. Но глобалните операции на Мърдок предполагат различна династична ориентация, която е съсредоточена върху изграждането на империя в оригиналния смисъл на термина: териториално завоевание. Мърдок започва с малък регионален вестник в Австралия, наследен от баща му. Той бързо разширява бизнеса в национален, а след това и в международен, отчасти чрез безмилостно използване на своята платформа, за да помогне на предпочитаните от него кандидати да бъдат избрани и след това безмилостно да използва тези кандидати, за да помогне за разширяване на обхвата му. Новата империя на Мърдок е паметник на десетилетия на транзакционни отношения с избрани служители.Подходът на магната към изграждането на империя достигна своя апогей в ерата на Тръмп. Мърдок отдавна мечтае да има близки отношения с американски президент. На пръв поглед, той и Тръмп имат много малко общо - австралиецът е глобален гражданин с домове по света, ненаситен читател с поне малко чувство за самосъзнание. Не липсват обаче и приликите с Тръмп. Всеки от тях е син на амбициозен строител на империя и техните съответни династии споделят еднаква стратегия - растеж чрез териториално завоевание. Те използват и същите методи, за да постигнат това - политически отношения, за да придобият власт и влияние.Очаквайте втора част на разследването - "Изборът на Тръмп за президент направи фамилия Мърдок още по-влиятелна".