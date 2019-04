Сделката с Disney и новото оръжие на фамилия Мърдок – Fox

The New York Times направи разследване за влиянието на фамилията на Мърдок. Екип журналисти е работил върху него шест месеца. То е озаглавено "Как империята на влияние на Рупърт Мърдок промени света" и e в три части – "Как фамилия Мърдок свалят правителства на два континента и дестабилизират една от най-важните демокрации на Земята", "Изборът на Тръмп за президент направи фамилия Мърдок още по-влиятелна" и "Сделката за Disney и новото оръжие на фамилия Мърдок – Fox". Днес ви предлагаме третата, последна част част от него.

В разгара на сделката, в която Disney придоби 21st Century Fox, двамата синове на Мърдок се опитваха да се приспособят към обстоятелствата. Неспособен да си осигури работа в Disney, както искаше, и предпазлив заради агресивната йерархична структура на компанията, Джеймс реши, че ще се откаже от управлението на активите и ще остави това, което е останало от империята на Мърдок, да бъде управлявано от Лаклан.В началото на юни 2018 г., преди да бъдат уредени окончателните условия на сделката с Disney, се появи нов участник. Главният изпълнителен директор на Comcast Брайън Робърт предложи на Мърдок 65 млрд. долара за 21st Century Fox. Това е с 12.6 млрд. долара повече, отколкото Disney беше готов да плати. Хора, запознати с въпроса, твърдят, че магнатът не е искал да продава на Comcast. Нещо повече, предложението на Comcast беше за плащане изцяло в брой, което щеше да създаде голяма данъчна тежест за Мърдок. Но той хареса перспективата за война и пред него имаше потенциална възможност за осигуряване на по-висока цена. Интересът на Comcast към 21st Century Fox позволи на Мърдок да увеличи продажната цена до 71.3 млрд. долара.Министерството на правосъдието на Тръмп всъщност спаси Мърдок от това да продаде бизнеса си на Comcast, обжалвайки решение на федералния съд по делото за сливането на AT&T и Time Warner. На пръв поглед делото няма нищо общо с Comcast, но тъй като компанията има собствена история с правителствените регулатори, жалбата даде на Мърдок покритието, от което се нуждаеше, за да приеме последната оферта на Disney. Няма доказателства, че Министерството на правосъдието е включило интересите на Мърдок в процеса на вземане на решения. Въпреки това той получи още 20 млрд. долара за компанията си, при продажбата й на предпочитания от него кандидат.Когато сделката беше финализирана, Мърдок получи около 4 млрд. долара, като така личното му богатство достигна до 18 млрд. долара. Всичките му шест деца ще получат по 2 млрд. долара. На Лаклан и Джеймс се полагат и допълнителни 20 млн. долара в акции на Disney. Но никой не получи това, което наистина иска.Медийните империи са изградени върху предвидимостта и дързостта на техните лидери, способността им да предвиждат и приемат внезапни промени в една индустрия, която непрекъснато се развива. Но те също се основават на нещо друго - правителствени разпоредби. Това е нещото, което позволява на магнатите да преобразуват бизнесите си в империи. Тези решения неизменно са непрозрачни, продукт на лабиринтния бюрократичен процес и субективно определение на това, което е в обществен интерес. При президента Тръмп тези решения почти винаги са нарушавали интереса на Мърдок.Сделката между Time Warner и AT&T сама по себе си беше добър пример за неяснотите на този бюрократичен процес. Тръмп имаше собствена причина да се опита да блокира придобиването - Time Warner е собственик на CNN. Американският президент каза, че това е "сделка, която не е добра за страната" и призова лично главният съветник по икономиката Гари Кон да я спре.Сделки като тази, която е между две компании в различни сектори, рядко са изправени пред антитръстова проверка. Но правителството обжалва точно навреме, за да предотврати следващата оферта на Comcast за Fox на 21st Century Fox. Процесът продължи повече от две години. Скоростта, с която беше одобрена сделката на Мърдок и Disney, рязко контранстира. Този тип споразумение - "хоризонтално сливане", обединяващо най-голямото и третото по големина студио в Холивуд, би дало на комбинираната компания почти монопол над индустрията. Подобни сделки обикновено изискват строг контрол от страна на правителството. Министерството на правосъдието я одобри само за шест месеца.Двусмислията на регулаторния процес също бяха очевидни и в друга сделка с големи последици за империята на Мърдок. През пролетта на 2017 г., месеци преди Мърдок да започне преговори за Disney, Sinclair Broadcast Group се съгласи да купи Tribune Media за 3.9 млрд. долара. Sinclair е най-големият собственик на местни телевизионни станции в страната. Също така местните станции, много от които са в ключови щати, предоставиха на Тръмп положително отразяване по време на кампанията му - резултат, отчасти, на сделка, която зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, беше уредил лично с председателя на Sinclair Дейвид Смит.Мърдок беше загрижен за стабилния растеж на компанията. С придобиването на Tribune от Sinclair, който вече присъства в 39% от американските домакинства, компанията ще бъде в повече от 70% в домакинствата. Нещо повече, Tribune притежава WGN, кабелен канал с неизползван потенциал, който достига до близо 80 млн. домове и лесно може да се превърне в дясна национална новинарска мрежа - моментален конкурент на Fox News.Сделката с Disney все още очакваше регулаторно одобрение в няколко страни - двете компании имаха припокриващи се операции в Китай, Мексико и Бразилия, но Лаклан вече премина към новата си роля като председател и главен изпълнителен директор на New Fox. Империята е много по-малка, но поне в политически план тя е не по-малко мощна и нейната посока е ясна.Лаклан по принцип избягва да дава интервюта, но сега, когато поема собствеността върху семейния бизнес, изглежда целесъобразно да направи поне една публична изява. Той избра спонсорираната от New York Times конференция DealBook за корпоративно лидерство, провела се на 1 ноември миналата година. Лаклан се появи на сцената в Time Warner Center в Манхатън. "Веднага видяхме, че сделката е от стратегическо значение за нас", каза той на интервюиращия журналист от New York Times Андрю Рос Соркин. Той попита Мърдок дали има някаква част от него, която е разочарована от перспективата за свиване на бъдещата им империя. Лаклан отговори лаконично, че "не се притеснява от акционерите".Връзките между Fox News и Белия дом продължават да се размиват. За разлика от баща си, Лаклан не е имал дългосрочни отношения с Тръмп, но е наел бившия директор по комуникациите на Белия дом Хоуп Хикс като главен комуникационен директор на New Fox. Хикс е само на 29 години, но тя беше един от малкото от вътрешния кръг на Тръмп, който e напуснал администрацията при добри условия и е останала много близо до президента и семейство Тръмп.Джеймс винаги е приемал като даденост преплитането на политиката и бизнеса, които са изградили богатството на семейството му. Той остана в компанията повече от две десетилетия, за да се докаже на баща си и заради династично задължение. "Не мога да си тръгна", каза той пред приятел по време на скандала с подслушванията. В крайна сметка баща му избра Лаклан. Империята, която Джеймс отдавна искаше да управлява, му беше отнета. Лаклан беше спечелил състезанието и стана наследник на баща си.Но дори и сега Джеймс не можеше да се дистанцира напълно от новата компания - все още държеше голям дял от гласовете, и докато това беше така, неговото състояние щеше да бъде свързвано с "американския политически проект на Лаклан". Не можеше да изплати пари, защото Мърдок беше направил така, че никой от децата му да не може да продаде акциите си с глас на външен човек. Джеймс видя само едно решение - да продаде акциите си на Лаклан, както в последсвие искаха да направят и сестрите му. Това, което някога е била сложна семейна династия, щеше да стане проста наследствена монархия. Елизабет и Пруденс с ентусиазъм се съгласиха. Мърдок също беше развълнуван от идеята. Той призова Лаклан да го направи - двамата, баща и син, ще притежават компанията заедно. Документите бяха изготвени, но в края на 2018 г. Лаклан се отказа. Чрез говорител той заяви, че изкупуването на акциите на братята и сестрите му "не е финансово осъществимо".Дали Рупърт Мърдок спечели или загуби? От една страна, той беше постигнал всичко, което искаше. Всичките му деца са мултимилиардери, като не само запази разделението на своята компания, но и предаде контрола върху нея на любимия си син.Първата част на разследването можете да прочетете тук , а втората - на този линк