Обединеното кралство и Германия водят класирането на мозъчните тръстове в ЕС

Обединеното кралство и Германия водят класирането на тинк танковете в ЕС.

От 2007 г. насам институтът Lauder към Университета на Пенсилвания публикува класиране на мозъчните тръстове като част от програмата си Think Tanks and Civil Society. Докладът, който носи името Global Go To Think Tank Index , се базира на резултатите на международно проучване, включващо 7500 учени,

публични и частни донори, политици и журналисти.

Големите играчи в ЕС: Великобритания и Германия

Великобритания е страната, в която са базирани най-много тинк танкове, следвана от Германия, Франция и Италия.

Oбединеното кралство е лидер не само по брой на мозъчните тръстове, но е и сред десетте най-добри държави в Европа в най-много различни изследователски области. Интересно е, че в сферата на образованието в европейския топ десет освен от Великобритания присъстват изследвателски центрове единствено от Източна Европа.

Нито един мозъчен тръст от Южна Европа не е в топ 10 в сектора на социалната политика, въпреки че тези държави са страдали най-много от икономически и социални кризи през последните 10 години. Първите места при изследванията в сектора "Енергия и ресурси" се държат от тинк танкове във Великобритания, Нидерландия и Германия.



Брой тинк танкове в страните от ЕС

Що се отнася до Обединеното кралство, създаването на

може да се счита за крайъгълен камък

в историята на

британски

те

мозъчните тръстове. Като цяло Великобритания и САЩ споделят някои общи черти, което прави тези страни по-склонни да приемат

мнението

на тинк танковете.

Маргарет Тачър

играе основна роля за тяхната позиция, като

позволява на мозъчните тръстове да станат водещи институции. Изправена пред британската публична администрация по онова време, Тачър ре

шава

да въведе в Даунинг стрийт набор от политически съветници,

идващи

от консервативните мозъчни тръстове, които са били пренебрегвани през

тридесетте

години и след Втората световна война. "

Т

ази промяна се състоя и в САЩ благодарение на политическите инициативи на Роналд Рейгън",

добавя Дилети

. И Тачър, и Рейгън допринасят за нещо като политизация на мозъчните тръстове.

В Германия те имат различна цел в сравнение със САЩ и Великобритания. Далеч от това да бъдат израз на различни политически и обществени интереси, мозъчните тръстове могат да се разбират като научнообосновани организации, които предоставят научни доказателства за цялата институционална система. Това също означава, че повече от другаде някои ключови мозъчни тръстове в Германия са пряко подкрепяни от публични органи и

средства

. Независимо от това трябва да се признае, че в Германия

организации

като

ф

ондация "Конрад Аденауер" например, играят роля

та

на

мозъчните тръстове в англосаксонските страни. Тези фондации често са пряко свързани с политическите партии и по този начин играят важна роля в изготвянето на полити

ки

.

Слабите

места: Франция и Южна Европа

С

ъщите причини, които обясняват първоначално процъфтяващите мозъчни тръстове в САЩ и Великобритания, също хвърлят светлина върху причините, поради които явлението не се проявява по същия начин и в други европейски страни.



"

Франция винаги е

бил

а

страна, която полага много усилия за хомогенизиране на управляващата класа", твърди Дилети. "Не е тайна, че институции като ENA играят ключова роля в развитието на френската държавна администрация",

добавя той

. Имайки предвид този контекст, икономическите субекти в страната са по-малко склонни да подкрепят

изследвателските

центрове.



Независимо от това Франция все още е една от страните с най-голям брой мозъчни тръстове

според доклада

Go To Global Think Tank. Южна Европа като цяло обаче се откроява като "

с

лабо място".

Италия, която е четвърт

ата страна по брой н

а мозъчни тръстове в ЕС, се появява само пет пъти в топ 10 в

ЕС (в научноизследователските области "отбрана и национална сигурност", "външна политика и международни отношения" и "здраве").



Дилети отбелязва, че южните страни страдат от "систематичен дефицит", а именно "липсата на значителен брой бизнесмени, които имат интерес да развият общ светоглед за управляващата класа". "С други думи, икономическото естество на една страна, като например наличието на малък или по-голям бизнес, играе роля в развитието на интелектуално-политическата инфраструктура", добавя той.

Как всичко това влияе върху разработването на политики

в

ЕС?

"Няма пряка връзка между мозъчните тръстове на национално ниво и развитието на политиката на ЕС. Изработването на политики на

ниво

ЕС е по-зависимо от мозъчните тръстове в Брюксел. "В днешно време белгийската столица е де факто сходно място

на Вашингтон. Способността на една държава членка да бъде чута и влиятелна на европейско ниво, зависи и от способността

й

да развива критична интелектуална и политическа инфраструктура у дома", смята Дилети.

"Тинк танковете са феномен с англосаксонски произход", казва професорът по политически науки в университета La Sapienza в Рим Матия Дилети. Той проследява началото на мозъчните тръстове до създаването на американския Brooking Institutions, който "консултира федералното правителство на САЩ в управлението и отчетността". С други думи, слабата тогава публична администрация в САЩ представлява плодородна почва за разцвета на мозъчните тръстове.Chatham House