Google ограничи Huawei в използването на Android

Американският технологичен гигант Google преустанови бизнеса си с Huawei, който изисква трансфер на хардуер, софтуерни и технически услуги, пише Reuters. Изключение прави само софтуерът, който е публично достъпен чрез лицензиране с отворен код. Решението касае основно операционната система Android в телефоните на Huawei. То е един от най-бързите и големи удари, директно следствие от решението на американския президент Доналд Тръмп да вкара Huawei в търговски черен списък на компаниите, които са заплаха за националната сигурност на САЩ.

Настоящите притежатели на Huawei устройства ще могат да продължат използването и изтеглянето на актуализации за приложения, предоставени от Google, заяви говорител на Google. "Спазваме реда и преглеждаме последиците. За потребителите на Google Play и Google Play Protect услугите ще продължат да функционират на съществуващи Huawei устройства", каза той, без повече уточнения.





Не така стоят нещата с бъдещите телефони, на които тепърва ще бъде инсталирана операционна система, които няма да могат да ползват сегашната версия на Android, която е в смартфоните на Huawei, а най-базовата версия с отворен код. В нея липсват ключови приложения като Chrome, Google Play, Gmail и други.

Последиците за Huawei

Ограничението може да блокира бизнеса със смартфони на Huawei извън Китай, особено в Европа, тъй като технологичният гигант веднага ще загуби достъп до актуализациите на операционната система на Google - Android.

Ударът ще бъде далеч по-малък на най-големия пазар на Huawei - Китай, където телефоните на компанията така или иначе не използват основните приложения на Google, а техни китайски заместители от местни гиганти като Tencent и Baidu.

В петък министерството на търговията на САЩ съобщи, че обмисля да намали ограниченията за Huawei с цел "предотвратяване на възможно прекъсване на съществуващи мрежови операции и оборудване". До петък нямаше яснота дали Huawei ще бъде засегната от липса на достъп до Android.



Досега основният фокус върху Huawei беше телекомуникационното оборудване, което се произвежда от компанията. Обвиненията срещу групата в този сектор са, че може да предава информация от мрежовото оборудване към китайското правителство и да се използва за шпионски цели. Сега санкциите ще се отразят и на растящия бизнес със смартфони на компанията, която е втория производител по обем в света след Samsung.



В черния списък

Степента, в която Huawei ще бъде засегната от черния списък на САЩ, все още не е известна. Нейната глобална верига за доставки тепърва ще оценява въздействието от ограниченията. Експерти в чип индустрията поставят под въпрос възможността на Huawei да продължи работа без помощта на САЩ.

Подробности за конкретните услуги, засегнати от спирането, все още се обсъждат вътрешно в Google, според източника на Reuters. Адвокатите на Huawei също разглеждат влиянието на черния списък върху дейността на компанията, каза говорител на групата от Шънджън в петък.

Производителите на чипове Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. са казали на служителите си, че няма да доставят критично важен софтуер и компоненти на Huawei до следващо известие, съобщи Bloomberg, като се позова на свои източници.

"Huawei има значителен принос към развитието на Android по целия свят. В ролята си на един от ключовите глобални партньори на Android ние работим в тясно сътрудничество с open-source платформата, разработвайки екосистема в полза както на потребителите, така и на цялата индустрия. Huawei ще продължава да предоставя на потребителите си последните актуализации по отношение на софтуерната сигурност, така и всички услуги, свързани със следпродажбеното обслужване на съществуващите вече на пазара Huawei и Honor продукти", обявиха от китайската компания в официално изявление.