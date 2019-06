Еверест се пренасели

Снимка направена от един от алпинистите, показващата опашката от хора, катерещи се към върха

[The New York Times]

"Това е мечтата ти и когато я достигнеш, ти вече не искаш да я пипнеш, понеже има твърде много хора там."

Елия Сайкали, канадски режисьор

Непал

е издал

рекорд

ните

381

разрешителни за изкачване на

Еверест този сезон,

а

крат

кият

метеорологичен прозорец доведе до

това

няколко екипа

да чакат

няколко часа в опасната "мъртва зона", изчерпвайки снабдяването с кислород и рискувайки изтощение.



В допълнение към разрешенията от Непал, които струват по 11

хил.

долара, на

още

140 души е било разрешено да се изкачат от северн

ата страна на

Еверест в Тибет. Това означава, че Непал е получила близо 5 млн. долара само от таксата за разрешително. Отделно е цената на експедицията за всеки алпинист, която варира и надхвърля 100 хил. долара.

Технологии помагат за намаляване на загиналите



294 алпинисти са починали при опит да изкачат Еверест за периода от 1924 г. до 2018 г.. От 2000 г. до 2018 г. се отчитат около 12% по-малко смъртни случаи в сравнение с миналия век според данни, събрани от блога на известния американски алпинист и блогър Алън Арнет.



Намалялата смъртност се дължи най-вече на развитието на технологиите - по-добро оборудване, по-прецизно прогнозиране на климатичните условия, а и на по-големия брой професионални водачи. 2014 г. и 2015 г. обръщат тенденцията за намаляващи смъртни случаи и двете години записват съответно 17 и 14 загинали.

Притеснителна тенденция се формира тази година при изкачването на най-високия връх на света Еверест. Досега Джомолунгма, както местните го наричат, е взел 11 жертви, което е повече от всяка от последните три години. Освен традиционните причини за тази рискова операция като падане, височинна болест и изгубване през тази година се добавят още няколко – пренаселеността по маршрутите заради издаването на твърде много разрешителни, лошото време, довело до скъсяване на времевия прозорец за катерене, и алпинисти, които правят опити без позволение.Редица снимки и видеа показаха истински задръствания на над 8000 метра височина. На 23 май се оформя опашка от стотици алпинисти, чакащи часове наред в подножието на Еверест, за да могат да стъпят на върха. Всеки от тях е бил в риск от измръзване или височинна болест в един от най-натоварените дни в историята на изкачването на най-високата точка на планетата. Образувалото се задръстване по тясната пътека към върха според данни на The New York Times е било от около 250-300 души, които са решили да се възползват от хубавото време. Двама от тях загиват на слизане от върха, предполагайки се, че причината е трафикът от хора.Пролетният сезон за 2019 г. започна на 1 май и оттогава досега жертвите са 11, което e повече от общия брой за всяка от изминалите три години – през 2016 г. върхът е взел 7 жертви, а през следващите две – по 6.Създалата се ситуация поставя под съмнение регулаторните мерки от страна на непалското правителство. Липсата на такива доведе до пренаселване на върха и постави в риск живота на много хора и най-вече отне живота на други.Мохан Кришна Сапокта, министър на туризма и гражданската авиация на Непал, заяви пред Japan Times , че Непал няма никакви разпоредби за критериите за издаване на разрешителни. Според него не само напливът от хора е причинил смъртните случаи, но и климатичните условия, оборудването и недостатъчният допълнителен кислород.Трагичната ситуация се случва в годината, в която Китай обяви, че ще намали чуждестранните разрешителни за алпинисти до 300. Мерките на Пекин целят почистване на отпадъците от върха, а също и да се свалят телата на загинали алпинисти през последните години, които се намират в т.нар. мъртва зона, съобщи списание Rock and Ice . Миналото лято от върха са събрани 7 тона боклук, включващ кислородни бутилки, палатки, печки и отпадъци и огромно количество човешки екскременти. Тази година събраният боклук е 10 тона.Ветерани от туроператорските агенции пренасочват експедициите към тибетската страна на върха поради пренаселеността на непалската. В същото време се наблюдава голям интерес към непалската поради наличието на много по-евтини водачи. И макар че през миналата година Непал се опита да наложи ограничения върху слепите и двойно ампутираните катерачи, Върховният съд отмени ограниченията на туроператорите, тъй като експедициите носят значителни приходи за страната.Елия Сайкали е канадски режисьор, който се качва на върха за трети път тази година, за да заснеме филм. Описва видяното като "кръвопролитие", което те задължава да прескачаш мъртви тела, за да оцелееш. "Дали ще го изкача пак? Не мисля. Не и след този сезон... беше изключително ужасяващо", споделя той в интервю пред The Ottowan Citizen, цитирано от в. Telegraph . В рамките на няколко часа групата му е трябвало да прескочи и заобиколи две тела, които шерпите са свалили от върха.Джамлинг Тензинг, син на Тензинг Норгей - шерпа, изкачил за първи път върха заедно с Едмънд Хилари на 29 май 1953 г., споделя пред вестник Guardian през 2003 г.: "Все още са нужни крака, за да изкачиш върха. Приключенския дух го няма. Изчезнал е. Има хора, които тръгват да се катерят, без да знаят как се поставят котки. Те се катерят, защото са платили някакви си 65 хил. долара. Това е много егоистично и застрашава живота и на останалите."