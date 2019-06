Великобритания става първата страна от Г-7 с цел за нетни нулеви емисии

Великобритания превръща в закон новата си цел да достигне нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. Така става първата страна от Г-7, която прави това, пише

Reuters.Настоящите цели на страната предвиждат орязване на емисиите с 80% в сравнение с нивата от 1990 г. до 2050 г. Новата цел е в унисон с парижкото климатично споразумение, което призовава държавите да намалят въглеродните емисии до нетна нулева стойност до средата на века.Отиващият си премиер Тереза Мей може и да падна жертва на хаоса около Brexit, но получи одобрението на климатични експерти, които приветстват всеки знак за по-амбициозни цели от страна на голяма икономика. "Постигането на нетна нула до 2050 г. ще промени живота ни. Ще промени начина, по който пътуваме, домовете, в които живеем, и храната, която ядем", казва Дейвид Рей, професор по въглеродно управление от University of Edinburgh.Миналия месец Комитетът по климатични промени препоръча страната да повиши целите си, което ще изисква трансформация на енергийния, транспортния и земеделския сектор. Например домакинствата ще трябва да се лишат от отоплението на природен газ и да преминат към нисковъглеродни алтернативи.Новата цел превръща Великобритания в един от климатичните лидери, но активисти поставят под въпрос сериозността на тези ангажименти, тъй като едновременно с това правителството подкрепя проекти като фракинга. "Ако направим каквото е необходимо, за да мобилизираме обществото да се отнесе към заплахата със сериозността, която заслужава, страната ще може да се декарбонизира за години, а не за десетилетия", твърдят от климатичното движение Extinction Rebellion.Критикува се и това, че правителството продължава да разчита на международните въглеродни кредити, за да постигне целите си. Схемата се смята за "вратичка", позволяваща на замърсителите да продължават да замърсяват. "Нагласянето на числата ще подкопае способността ни да избегнем катастрофалните климатични промени", посочват от организацията Friends of the Earth.