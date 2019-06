SpaceX за трети път изгуби централното ядро на Falcon Heavy

Мисията STP-2 на ВВС на САЩ е критично важна, тъй като ще послужи за сертифициране на ракетите за многократна употреба при изстрелването на тежки военни сателити



Частната космическа компанияуспешно изстреля тази сутрин най-мощната съществуваща космическа ракетаЗа жалост фирмата на Илън Мъск за трети пореден път изгуби централното ядро на ракетата, която се взриви в Атлантическия океан при опита за кацане на кораба дрон. За сметка на това двата странични ускорителя се приземиха успешно в космическия център "Кенеди" във Флорида 3.30 мин. след излитането.Също таказа първи път успя да улови в реални условия едната половина на падащия от Космоса носов аеродинамичен обтекател (благодарение на корабапреименуван преди дни наИнцидентът с централното ядро до голяма степен беше очакван, тъй като споредтова е било "най-горещото" и високоенергийно обратно навлизане в атмосферата на тяхна ракета. Затова и корабът дроне трябвало да бъде разположен на около 1200 км от бреговете на Флорида. Преди старта дори самият Мъск обяви, че вероятността за безпроблемно кацане е около 50%.По подобен начин се развиха нещата и по време на премиерния полет нав началото на миналата година, когатоестово изпрати личния електромобил на Илън Мъск към Марс. При втория полет на ракетата през април тази годинаспешно приземиха централното ядро на ракетата, но впоследствие то падна от плаващата платформа заради твърде силно вълнение в океана.Като изключим загубата на централното ядро (чието приземяване не се води основна мисия), изстрелването напо изследователската програмана американските военновъздушни сили върви по план. Неговата задача е да изведе 24 различни товара на три различни околоземни орбити, като за целта втората степен на ракетата четири пъти рестартира своя двигателСпоредтова е най-сложното изстрелване, което компанията е извършвала до момента.Може би най-интересният товар е т.нар. слънчева платноходка LightSail 2 - 5-килограмов тестов апарат, разработен от неправителствената организация Planetary Society. Той ще разтвори свръхтънко отразяващо платно с размери 5.6 на 4 метра и ще се задвижва само от тягата на фотоните, излъчвани от нашето Слънце.Това е критична мисия и за американските ВВС, тъй като щатските военни за първи път използват услугите наи на базата на този полет трябва да одобрят бъдещото използване на ракети за многократна употреба. Така ще бъде разбит монополът на консорциумапри изстрелването на тежки товари за нуждите на Пентагона, допускайки в "голямата игра" за военните поръчки и други компании като