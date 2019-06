Дигиталните барабани на войната

Свалянето щатския разузнавателен дрон RQ-4 Global Hawk е последвано от масирана американска киберофанзива срещу информационната инфраструктура на Иран.



Хакерските групи, гравитиращи около Иранската революционна гвардия, организират все по-сложни кибератаки през последните години.

обобщава ситуацията около набиращата скорост киберофанзива Джон Хълткуист от

Макар ескалиращото напрежение между САЩ и Иран все още официално да не е взело човешки жертви, двете враждуващи страни активно и безшумно си разменят удари "под пояса". По информация на The Washington Post, The New York Times и Associated Press, базирана на различни независими източници, американският президент Доналд Тръмп е наредил извършване на кибератака по иранската информационна инфраструктура в същия ден, когато е отменил въздушните удари в отговор на свалянето на щатския разузнавателен дрон RQ-4 Global Hawk. Миналият петък противовъздушната отбрана на Иран удари с ракета безпилотния апарат, като и до момента Вашингтон и Техеран разгорещено спорят дали това се случило в международното или в иранското въздушно пространство.Според Washington Post хакерската операция е подготвяна от няколко седмици от киберкомандването на САЩ като евентуален отговор на двете атаки срещу петролни танкери, за които Вашингтон държи отговорен Иран. Веднага след свалянето на безпилотния разузнавателен самолет Пентагонът е задвижил въпросния план за действие, като целта е била отговорът да е максимално "пропорционален". Изданието твърди, че операцията е "осакатила системата за командване и контрол на иранската армия", без да доведе до човешки жертви.he New York Times от своя страна съобщава, че ударът на американските военни хакери е поразил системата за командване на иранските ракетни сили. Още в понеделник иранският министър на информацията и комуникационните технологии Мохамед Джавад Азари Джахроми очаквано отрече ефективността на американската дигитална офанзива. "Положиха доста усилия, но не успяха да проведат успешна атака", коментира той, цитиран от агенция Reuters.За момента от Пентагона не дават официална информация за естеството на кибератаките срещу Иран и тяхната ефективност. За сметка на това обаче Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви "повишаване на вредителската киберактивност, насочена към американски компании и държавни агенции от страна иранския режим и гравитиращи неправителствени структури". Подобни предупреждения отправиха и няколко частни фирми за киберсигурност.Любопитно е също така, че миналия четвъртъксъобщи за началото на американската кибератака почти едновременно със свалянето на Global Hawk. Според медията обаче нейна цел е била не държавната инфраструктура на Техеран, а хакерска група, гравитираща около Иранската революционна гвардия. Неназовани източници на Yahoo News твърдят, че въпросната организация се занимава с дигитален шпионаж, като събира информация за цивилните и военните плавателни съдове, които прекосяват Ормузкия проток. Специална цел на иранските хакерски атаки също така са били моряците и офицерите от Пети американски флот, базиран в района на Персийския залив, твърди Джон Хълткуист, директор във фирмата за киберсигурност"След събитията около Stuxnet Иран наистина разви своите способности", коментира Гари Браун, бивш правен съветник в киберкомандването на САЩ и професор по киберзаконодателство в Националния университет по отбрана.е името на един от най-комплексните инструменти за кибератака, разработен по неофициална информация от Израел и САЩ и използван през 2010 г. за повреждане на иранските центрофуги за обогатяване на уран. Смята се, че в момента способностите на Техеран за кибероперации вече се простират отвъд събирането на информация през социалните мрежи и "пробиване" на лични акаунти. Киберспециалистите на Иранската революционна гвардия вече са се научили да следят данните за морския трафик, като хакват сайтове за следене на кораби, да "пробиват" компютърните системи на плавателни съдове и дори на дронове, поемайки контрола на техните GPS устройства, твърдят източниците на"Иранците ще се целят в слабините ни. В миналото това бяха финансите. Сега интересът им е насочен към всичко – от енергетика до транспорт",FireEye.