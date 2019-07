Какво друго по света: няколко любопитни идеи

Миналия вторник иновативната компания представи първия прототип на своя електромобил

чийто пробег е 595 км.

За момента обаче Lightyear One попада в сегмента на луксозните превозни средства и ще се продава за около 119 хил. евро. Въпреки това първите 100 електромобила вече са резервирани Очаква се те да се появят по пътищата в началото на 2021 г.

Идеята за интегриране на соларни панели в автомобили с електрическо захранване не е нова. Холандският стартъп Lightyear обаче не само успява да интегрира тази технология в превозни средства за комерсиална употреба, но и е успял да създаде електромобила с най-дълъг пробег до момента.Lightyear One, който по думите на създателите му ще е способен да премине до 725 км, без да бъде включван към електрическата мрежа. Това е сериозно подобрение спрямо досегашния шампион Tesla Model S,Lightyear One постига всичко това благодарение на около 5 квадратни метра слънчеви батерии, монтирани на тавана и предния капак на превозното средство. От холандската компания твърдят, че колата постига по 12 км допълнителен пробег за всеки час, прекаран на слънце. По този начин, ако например трябва да изминавате по около 30 км до работа всяка сутрин, до вечерта Lightyear One със сигурност ще бъде презареден напълно. Превозното средство, разбира се, може да използва и стандартни зарядни станции, в случай че времето е твърде облачно или притежателят му не желае да чака.