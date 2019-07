"Без паника!" - Най-мрачният час предстои

© Staff

"Без паника!" беше водещото заглавие - вдъхновено от "Пътеводител на галактическия стопаджия" - на британския Metro, когато Борис Джонсън беше обявен за новия лидер на консервативната партия, а с това и за британски премиер. От Independent също решиха да направят културна препратка и то с любимия герой на новия премиер – Чърчил, със заглавието"Добре дошли в най-мрачния час на Brexit", отбелязвайки, че Джонсън има 100 дни да изпълни обещанието си - Великобритания да напусне ЕС на 31 октомври със или без сделка."Най-мрачно е преди изгрева", успокояваше Борис Джонсън консерваторите по време на кампанията, а при обявяването на победата той даде ново име на плана си: DUDE (на бълг. "ПИЧ" - абревиатура от "да достави Brexit, да обедини страната, да победи (опозиционния лидер) Корбин и да енергизирай страната").Само така, чрез доставяне на Brexit, смята Джонсън, консерваторите могат да си върнат изгубения електорат - евроскептиците, оттекли към партията на Найджъл Фараж и дори застъпниците за оставане в ЕС, които днес гласуват за либералдемократите.Но сред всички проблеми, пред които е изправен новият премиер - от разделена партия, възродило се движение за независимост в Шотландия, икономика на ръба на рецесията и влошаваща се ситуация с Иран, най-големият е надвисналият Brexit и нито един от вариантите за излизане от ЕС, които Джонсън предлага, не изглежда да е изход от кризата.Първият план на Джонсън е той да предоговори с ЕС сделката на Тереза Мей за напускане, която вече беше отхвърлена от британския парламент три пъти и в крайна сметка доведе до падението на Мей. Основното искане на Джонсън е от споразумението да отпадне т.нар. "резервен план", който не позволява създаването на различен митнически режим на границата със Северна Ирландия. Но Брюксел е категоричен, че не иска вече приетото от европейските лидери споразумение да бъде основно предоговаряно.Едно възможно решение би било Джонсън да спечели козметични промени и да разчита, че отчаяните от безизходицата и страха от предсрочни избори депутати ще ги приемат, залагайки, че дори някои лейбъристи ще искат да затворят темата, за да не губят гласове към либералдемократите и партията на Фараж. Според коресподентите на британската BBC подобен вариант с няколко страници проформа допълнения вече се обсъжда и в европейските столици."Ако "червило на прасето" е приемливо [за британския парламент], това може да се случи", казва Катя Адлер, европейският редактор на британската медия в подкаста Brexitcast, но ако "червило на прасето" не е достатъчно, за всичко по-обстойно ще е нужно повече време.""За неохотните привърженици на Борис Джонсън това е и целта на цялото упражнение," допълва политическият редактор на BBC Лора Кунсбърг. "Те си мислят, че така или иначе накрая ще завършим с нещо подобно на сделката на Мей. Единственият, който може да го продаде на брекзитърите, е Борис Джонсън и затова много от тях го подкрепиха."Ако план "А" не потръгне, Джонсън има и план "Б". Той е Великобритания да напусне на 31 октомври без сделка, но да създаде временен безмитен режим между нея и ЕС с обещание двете страни да вървят към сключване на бъдещо търговско споразумение по подобие на това между ЕС и Канада. Привържениците на Джонсън се аргументират, че съществува такъв вариант съгласно правилата на Световната търговска организация (чл. 24, §5, т. b от Общото споразумение за тарифите и търговията, т.нар. GATT 24), но експертите виждат по-скоро химери, отколкото реален план."GATT 24 се прилага, ако вървиш към сключване на споразумение, а не ако си решил да не постигаш споразумение или не си могъл да постигнеш такова", разкритикува плана на Джонсън управителят на Bank of England Марк Карни пред BBC. "Трябва да сме наясно, че липсата на споразумение между нас и ЕС означава, че ще има мита."Също така за създаването на подобен временен безмитен режим ще е нужно и съгласието на ЕС. Трудно е да се види защо Брюксел би се съгласил без "резервния план" за Северна Ирландия – който, в крайна сметка, е и основният проблем.Това е заплахата, която радикалната фракция за напускане сред консерваторите смята, че ще подкоси краката на ЕС: Великобритания просто напуска без всякаква сделка. Джонсън е уверен, че в този случай ЕС ще сключи със страната му допълнителни споразумения, за да смекчи икономическия шок, а премиерът ще задържи като откуп поетите от Лондон финансови задължения към ЕС в размер на 39 млрд. паунда."Има хора, които ще кажат, че самолетите няма да летят, няма да има чиста питейна вода, няма да имаме достатъчно сухо мляко и глюкоза, за да правим Mars-ове. Аз казвам - глупости. Самолетите ще летят и ще има питейна вода, каквото и да се случи на 1 ноември," твърдеше Джонсън на всяко място, на което спря кампанията му по време на лидерската надпревара.Окарикатуряването, обаче, е само частично вярно. Разбира се, Великобритания и ЕС могат да сключат сделки за критични сектори и това да се случи бързо. Това, обаче, няма да отмени общия удар върху икономиката и търговията. Нещо повече, подобен ход ще постави Лондон в още по-неизгодна позиция - да търси бързи сделки с ЕС, а задържаният паричен "откуп" така или иначе е по-вероятно да бъде присъден в полза на Брюксел, ако се стигне до арбитраж.Независимата Служба за бюджетна отговорност (OBR) излезе с позиция на 18 юли, че при Brexit "без сделка" страната ще влезе в рецесия и икономиката ще се свие с 3% за година. Така или иначе - със или без сделка - британската икономика може да се е отправила към рецесия. Според National Institute of Economic and Social Research страната вероятно ще избегне рецесията "на косъм" в третото тримесечие с растеж от 0.2% при свиване от 0.1% в предходния период. "Краткосрочната перспектива пред британската икономика е много мрачна и има значителен риск от започване на тежък срив през следващите шест месеца," прогнозира NIESR.Като за капак бяха попарени и бляновете на Джонсън за "бърза" търговска сделка със САЩ и то от настоящият силно евроскептичен министър по търговията Лиъм Фокс. Преговори за такава не може да има, преди Великобритания да е напуснала ЕС, сподели Фокс в интервю за BBC и също така обори убеждението на Джонсън, че САЩ биха се съгласили земеделието да не е част от подобна сделка. В такъв случай, смята Фокс, "бързо ще разберем, че готовността им за преговори се е изпарила."В крайна сметка Джонсън може да хвърли зара и да предизвика предсрочни парламентарни избори. За момента той е категоричен, че това няма да се случи преди Великобритания да е напуснала ЕС. Източници на Times споделят, че плановете му са да проведе подобен вот в първата половина на 2020 г., преди лейбъристите да са успели да сменят лидера си Джеръми Корбин, но след първия Джонсънов триумф - извеждането на страната от ЕС. Но ако нито един от останалите планове на Джонсън не сработят и той така или иначе е изправен пред нефункциониращо парламентарно мнозинство, може и да няма избор.Общото при всички сценарии е, чe не разрешават нито проблемите на Brexit, нито на кризите, в които се намира Обединеното кралство. Те единствено ще отлагат отново взимането на важните за Острова решения."Каквото и да се случи с Brexit, икономиката, обществото и отбраната на Обединеното кралство продължават да са свързани с Европа", казва пред "Капитал" проф. Ричард Уитман от Chatham House. "И така всъщност след Brexit едно от основните занимания на Обединеното кралство ще бъде да намери начин да оказва влияние на ЕС и държавите членки."Мартин Уулф, дългогодишен редактор на Financial Times, определи наскоро Великобритания като "Болния човек на Европа". "Обединеното кралство, разбира се, не го е закъсало толкова, колкото Османската империя през XIX в., но да, мисля че Великобритания преминава през още един етап на нейния дълъг следимперски упадък. Тя гледа на себе си като на страна, отделена от континента, способна да играе световна роля като търговска сила. Това я връща, навярно, в XVII в. когато и започва имперската одисея. Подобни болезнени преходи изглеждат неизбежни. Виждаме го и в опита на съвременна Русия да остане супер сила, видяхме го и в близо 350-те години болезнено приспособяване на Испания към края на имперското ѝ величие и последващата ѝ изолация от останалата част на Европа и го видяхме в упадъка на Нидерландия през XVIII в.," казва Уулф пред "Капитал". Но остава умерен оптимист за бъдещите отношения с ЕС: "В крайна сметка на Обединеното кралство ще му трябва добра търговска сделка с ЕС – каквато и да е тя."