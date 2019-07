Лични данни на над 100 млн. в САЩ и Канада бяха откраднати след хакерска атака

Това е един от най-големите пробиви на банкова информационна система.



Лични данни на около 100 млн. американци и 6 млн. канадци са били откраднати при хакерска атака срещу компанията за финансови услуги Capital One. Фирмата съобщи за пробива в понеделник вечерта. За атаката е арестувана заподозряната Пейдж Томпсън - софтуерен инженер, работила за Amazon Web Services. Тя вече е била изправена пред съд в Сиатъл, пише New York Times. Capital One е един от най-големите издатели на кредитни карти в САЩ и обслужва и търговски банки.Кибератаката е довела до изтичането на огромен масив лични данни на клиенти на финансовата компания. Хакерът е получил достъп до личната информация на клиенти, подали заявки за получаване на кредитни карти.Според Capital One пробивът е бил открит на 19 юли и включва имена, адреси и телефонни номера на кандидатствали за кредитните ѝ карти, но не и номерата на картите. Имало е достъп и до номерата на социалните осигуровки на около 140 хил. души и свързани с тях номера на 80 хил. банкови сметки в САЩ и около 1 млн. номера за социални осигуровки в Канада.Освен имена и рождени дати хакерът е успял да се сдобие с кредитни досиета, баланси и история на плащанията. От компанията заявяват, че става въпрос за период от 2005 г. до 2019 г., съобщава Tech Crunch.Финансовата компания очаква щетите да ѝ струват 150 млн. долара, включително плащането за мониторинг на кредитите на засегнатите клиенти. Миналата седмица кредитната компания Equifax беше глобена с 650 млн. долара заради нарушение от 2017 г. за изтичане на чувствителна информация за над 147 млн. потребители.Компанията потвърждава, че причината е "слабост в конфигурирането" на инфраструктурата ѝ. От Capital One казват, че едва ли информацията е била използвана за измами, но повече информация ще има от продължаващото разследване на пробива. "Ще информираме засегнатите и ще им предоставим безплатно следене на движението по кредита им и защита от медиите на това кои са всъщност", се казва в изявление на фирмата.Министерството на правосъдието на САЩ съобщава, че заподозряната е бивш софтуерен инженер, свързан с бранша. Тя се похвалила във форума GitHub за извършеното и на 17 юли един от потребителите е предупредил органите на реда. Томпсън е арестувана с обвинения за компютърна измама и злоупотреба.