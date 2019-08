Демократите в САЩ обвиниха Тръмп за масовите убийства

29 души са били убити, а десетки други са били ранени по време на двете стрелби



Едната атака се разглежда като случай на вътрешен тероризъм.

Двете масови убийства, които разтърсиха САЩ през уикенда, провокираха дебат дали президентът Доналд Тръмп не носи вина за случилото се. Първата атака се случи в събота в Ел Пасо, Тексас, когато въоръжен нападател простреля фатално 20 души в супермаркет, а в неделя, само няколко часа по-късно, друг уби девет души на улица в Дейтън, Охайо.

За нападението в Ел Пасо беше задържан 21-годишен бял мъж. Губернаторът на щата Грег Абът заяви, че атаката, изглежда, е расово мотивирано престъпление от омраза, тъй като според полицията стрелецът е автор на разпространен онлайн манифест, в който се заклеймява "нашествието" на латиноамериканци в Тексас. Междувременно стана ясно, че федералните прокурори ще третират нападението като случай на вътрешен тероризъм. Нападателят от Охайо - 24-годишен бял мъж, е бил убит на място от полицията, без да са ясни мотивите за атаката, предава Reuters.

В САЩ на всеки 100 души се падат по 120.5 оръжия.

След изясняването на обстоятелствата около стрелбата в Ел Пасо някои от кандидатите на Демократическата партия за президентския пост насочиха обвиненията си срещу Доналд Тръмп.

По време на предизборната си кампания и откакто пое длъжността, Тръмп многократно е разпространявал стереотипи за мексиканци и други малцинствени групи в СAЩ. Президентът често нарича имигрантите от Мексико "престъпници" и използва думата "нашествие", когато говори за миграцията от южната граница. Атаката в Охайо е поредният случай в рамките на седмици, в който Тръмп си навлича гнева на демократите. Миналия месец в серия от туитове президентът призовa четири жени от Конгреса да се върнат "там, откъдето идват", заради което отново беше наречен "расист", "ксенофоб" и "бял националист".

Бившият конгресмен от Тексас и кандидат за президентския пост Бето О’Рурк заяви, че вината за престъплението пада върху президента и расистката му реторика. В интервю за CNN О’Рурк го нарече "отявлен расист", който "окуражава" расистки прояви в страната. Другият кандидат на демократите Бърни Сандърс също нарече президента расист и ксенофоб от ефира на CNN. Според Сандърс с изказванията си Тръмп качва риска от такива атаки, макар да не цели това. С подобни изявления излязоха и други потенциални кандидати за президентския пост, сред които Джулиан Кастро, Елизабет Уорън, Пийт Бутиджич, Джо Байдън и Кори Буукър.

Тръмп заяви, че "омразата няма място" в САЩ, както и че "може би може да бъде направено повече'’, за да спрат подобни инциденти. Пред журналисти президентът свърза и двете атаки с "психични проблеми" и заяви, че двамата нападатели са били "много, много сериозно психично болни".

Старият дебат за оръжията

Общият брой на придобити от цивилни оръжия в САЩ надхвърля 393 млн.

Освен че върна вниманието към престъпленията от омраза и опасната реторика на президента Тръмп, случилото се събуди стария дебат за правото на притежание на оръжие в страната. Лидерът на демократите в сената Чък Шумър призова лидера на републиканското мнозинство да свика спешно заседание, на което да бъдат обсъдени промени в действащото законодателството.

Според данни на американската неправителствена организация Gun Violence Archive от началото на годината повече от 1300 души са били ранени или са загинали в резултат на 292 подобни атаки в страната. От организацията определят стрелба като масова, ако в нея са простреляни поне четирима души.