Свиването на британската икономика показва посоката след Brexit без сделка

Британската икономика се е свила за пръв път от седем години през второто тримесечие на 2019 г., като Brexit играе сериозна роля в недостига на инвестиции и понижението при финансовия сектор. В същото време опциите на депутатите да блокират правителството на Борис Джонсън да изпълни заплахите си за Brexit без сделка са ограничени и най-вероятно обречени на неуспех, съобщава Financial Times.Британската икономика официално се е свила с 0.2% през второто тримесечие в сравнение с предходното. Това е първото намаление на брутния вътрешен продукт за последните седем години и пак повдига въпроса дали Великобритания вече не е в скрита рецесия. По този начин проблемите на премиера Борис Джонсън се увеличават, след като по-рано този месец мнозинството на партията му в парламента спадна само до един човек. Данните показват рязко, но очаквано забавяне в производствения сектор на Великобритания, но и тревожно забавяне при услугите, които формират 80% от британската икономика.Анализ на Financial Times показва, че само продължаващият растеж на IT услугите спасява целия сектор на услугите от свиване през последното тримесечие. Финансовият сектор на Великобритания пък се е свил за девето поредно тримесечие, като все повече инвестиции, бизнеси и клиенти бягат от Лондонското сити заради несигурността около Brexit. Чуждите инвестиции също са намалели след краткосрочно увеличение през първото тримесечие на годината. В същото време капиталовите разходи на частния сектор в страната не са се увеличили от 2015 г., като при Brexit без сделка могат само да намалеят още.Финансовият министър Саджид Джавид обяви, че в отговор на забавящата се икономика правителството ще увеличи разходите си и ще представи нова стратегия за инфраструктурни проекти през септември.Икономическото забавяне на Великобритания не се дължи изцяло на предстоящия Brexit. Британската икономика се представи неочаквано добре през първото тримесечие на 2019 г., следователно сегашното забавяне не е толкова трагично в абсолютни стойности. Много бизнеси, особено в производството, са натрупали капитал и стоки на склад за първоначалната Brexit дата 29 март. Самите разходи за предварително натрупване предопределят и по-лошото представяне в следващото тримесечие.Производственият сектор, който се представя най-лошо, също в по-голямата си част е бил готов за излизане през април, което допълнително е помогнало за по-бавното производство през второто тримесечие. В същото време производствените сектори в Германия и Франция също се забавят рязко през последното тримесечие, което е знак за цялостна европейска слабост. Истинският проблем на производствения сектор във Великобритания си остават недостатъчните инвестиции, които ще продължат да намаляват, докато не се добие някаква яснота около Brexit.Въпреки нестабилната позиция на Борис Джонсън, с мнозинство от само един депутат и влошаваща се икономическа ситуация в страната, въобще не е сигурно, че Brexit без сделка може да бъде блокиран от британския парламент. Според проучване на влиятелния тинк-танк "Институт за управление" няма време парламентът да прокара законодателство, с което да спре Brexit до 31 октомври. Ако опозицията се опита да вземе инициативата за предотвратяване на Brexit без сделка, правителството може просто да я игнорира и да не й даде време за дискусия в парламента.Според института, дори ако правителството на Джонсън загуби вот на доверие, вече няма достатъчно време да се създаде алтернативно правителство до 31 октомври. Дори в случай, в който Джонсън някак си успее да накара ЕС да преговаря наново, сделката трябва да бъде договорена до края на август, когато политиците от повечето европейски държави почиват. Дори в този много невероятен случай, пак не е ясно дали Джонсън ще има времето да прокара сделката през парламента навреме, особено пък при мнозинство от един глас.