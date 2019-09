Закуска за шампиони (и 100 млрд. евро)

Темата накратко ЕС предлага създаването на огромен фонд, който да бъде насочен към отглеждането на "европейски шампиони" в технологиите

Подходът на ЕС се доближава по-скоро до този на Китай, отколкото до този на САЩ

Регулациите на ЕС ще бъдат проблем пред всяка европейска компания, която иска да расте до мащабите на Google

в

е не другаде, а в това, че опитите досега са били на ниво "национални шампиони". Сега опитът е да се създадат "европейски шампиони". И мащабът на EFF, поне по отношение на пари, отговаря на тази цел. Когато се появи на бял свят, независимо каква част идва от еврофондове, каква от правителства и каква от частни средства, със своите 100 млрд. евро той ще бъде най-големият суверенен фонд в света. Ще бъде по-голям дори от общия фонд между Саудитска Арабия и японския гигант SoftBank, на стойност 100 млрд. долара.

Но проблемът не изглежда да е това. Докато Европа се опитва да създаде свой собствен гигант, в същия момент се опитва да се наложи като най-строгия регулатор на технологични компании в света. Тази роля на Европа обаче е нож с две остриета. Казано накратко, Брюксел може би пропуска факта, че докато пише правила, които да наложат ограничения на Facebook, Google и Alibaba, те автоматично ще се отразят и на всички опити на европейски предприемачи да създадат компания с подобни размери.

т финансовите възможности на големите нито да променят бизнеса си в такъв мащаб, нито да плащат огромните глоби, предвидени в регламента.



Съответно, ако Европа действително иска свои "шампиони", трябва да преосмисли цялата си стратегия отначало. Сегашният

домашни гиганти, колкото ограничаването на чужди такива.

доближава

Китайският подход е с много повече влияние от страна на правителството и осигуряване на всичко нужно, така че компаниите да успеят и на вътрешния, и на външния пазар. Европа едва ли би стигнала чак до такива стъпки като спирането на Google (какъвто е случаят в Китай), но и вероятно вижда китайския модел като по-бърз за създаване на гиганти, отколкото американския.

Една от причините Quaero да се провали преди повече от 10 години

са именно бюрократичната тежест и липсата на свобода за самите предприемачи и софтуерни инженери, дори и те да са добре финансирани. Този тип проблеми са до голяма степен непознати за представителите на Силициевата долина, както и за тези от Шънджън.

Голяма част от успешните европейски стартъпи и компании в крайна сметка се продават най-често именно на американски компании – примери могат да бъдат дадени от Skype (купена от Microsoft), през DeepMind (купена от Google), до българската Telerik (купена от Progress).

"Без да има обидени, Google си остава много по-атрактивен купувач, отколкото европейски суверенен фонд с какъвто и да било мащаб", пише Фернандо Жулияно от Bloomberg.

Самият фонд, макар все още да има малко детайли около него и създаването му да е под въпрос, поне докато не дойде следващата европейска администрация, прилича повече на общия фонд на SoftBank и Саудитска Арабия. Накратко, той работи така: японската компания и Суверенният фонд на Саудитска Арабия дават общо 100 млрд. долара, които впоследствие се насочват от SoftBank, а често в частност от нейния основател и изпълнителен директор Масайоши Сон.

Това е целта и на EFF. Той трябва да включва европейски пари, национални пари и частен капитал, но средствата да бъдат насочвани преди всичко от частните фондове.

Откъдето и да бъде погледнат планът, той има нужда от много повече детайли, както и ясно определени цели - дали Европа търси заместители на американските гиганти (подходът на Китай и Русия), или важното е само континентът да произведе свои собствени "шампиони", които да участват по-активно в

Колко пъти през последния месец ползвахте Quaero? А всъщност знаете ли какво изобщо е Quaero? Освен думата "търся" на латински, Quaero беше опитът на Европа (и по-конкретно на Франция и Германия) да създадат "европейския Google" през миналото десетилетие. Стотици милиони евро и няколко години агония по-късно, Quareo официално сложи край на съществуването си. Уроците от опита за европейски хегемон в интернет търсенето, накратко, бяха два: иновациите не се случват по държавна поръчка и безразборното хвърляне на пари в една идея няма да я направи задължително реалност. И двата урока, изглежда, бързо са забравени, защото според изтекли документи ЕС предлага създаването на фонд на стойност 100 млрд. евро, който да гарантира появяването на "европейски шампиони" в технологичния сектор.Европейският фонд за бъдещето (EFF) цели да отговори на притесненията, че ЕС изостава прекалено видимо от САЩ и Китай. Провалът на страните от континента да произведат истински IT гигант, съпоставим с Google, Facebook, Amazon от страна на САЩ или Alibaba и Baidu от страна на Китай, е отдавнашно петно в репутацията на ЕС. Сред 20-те най-големи IT компании в света има едва една европейска – германската SAP. Тя обаче е гигант сред бизнесите, а не сред масовите потребители, какъвто е случаят с китайските и американските компании.Изводът от проекти като Quaero сред повечето икономисти и представители на IT сектора в Европа е, че технологични шампиони не се случват по поръчка. Най-малкото, ако действително има такава иновативна компания, то интересът към нея от страна на частния капитал би бил в пъти по-висок, отколкото от страна на държавния. Но изводът в Брюксел се оказа различен: проблемътЕвропа е най-строга по отношение на използването на лични данни, но на практика всяка голяма IT компания с не-толкова-малкото изключение на Apple се храни именно с информацията на потребителите. Регулации като GDPR също често са обект на критика поради друга причина: те са дискриминиращи към по-малките компании, които нямаприоритет е не толкова създаването наСтранното в подхода на Европа е, че той сеповече до този на Китай, отколкото до този на САЩ. "Вместо облекчаване на регулаторната тежест за всички европейската администрация предпочита да приоритизира определени сектори за сметка на други и да създава специални режими, например такива за стартиращи фирми, малки предприятия и други подобни", пише в свой анализ по темата Адриан Николов от Института за пазарна икономика.В САЩ подходът, който доведе до раждането на технологичните гиганти от последните 30 години, беше масово дерегулиран сектор. Този подход, разбира се, роди и проблеми, като например събирането на данни от страна на повечето компании, както и до голяма степен монополното положение на Google, Amazon, Facebook и Microsoft в областта на търсенето, електронната търговия, онлайн рекламата, операционните системи и облака."Всеки опит на ЕС да прави дялови инвестиции в компании ще бъде радикална промяна спрямо досегашната инвестиционна стратегия на съюза, която разчиташе на съвместно финансиране чрез схеми като "Фондът Юнкер" например", пише Мехрийн Кан от Financial Times.технологичната индустрия. Какъвто и да е отговорът, остава въпросът дали тази цел може да бъде постигната чрез държавен, а не частен капитал. Защото към този момент трябва към вечното клише "парите са си пари" да добавим, че в европейския случай и регулациите са си регулации.