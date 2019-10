Медиите в Австралия масово протестират срещу прекалената секретност на властите

Снимката илюстрира съобщението в "Туитър" на президента на News Corp Australasia Майкъл Милър по повод акцията в понеделник, който призова обществеността да пита "Какво се опитват да скрият от мен".

[twitter.com/michaelmillerau]

Entertainment Co. Holdings Limited, както и няколко телевизионни канала, радиостанции и онлайн платформи. Целта на издателите е да призоват читателите си към действие. Журналистите в страната протестират срещу приемането през последните две десетилетия на десетки мерки и закони за защита на националната сигурност и обществения ред, които обаче им пречат да си вършат работата професионално. В правителството в понеделник беше депозиран и списък със 7 искания за реформиране на правилата за достъп до информация и законите за преследване на клевета.

"Когато правителството не ви казва истината, какво искат да скрият от вас?" - това заглавие на Herald Sun (едно от изданията на групата News Corp Australia Network) е едно на емблематичните първи страници, с които иначе намиращите се в остра конкуренция австралийски вестници солидарно протестират срещу пълзящата цензура.За последните 20 години са приети близо 60 закона и още 12 други регулации за националната сигурност и разузнаването, като 22 от тях - само в последните 2 години. Журналистите казват, че така изобщо не могат да си вършат работата, източниците им не са защитени и новинарите са заплашени от много години затвор заради разкритията си за корупция, незаконен шпионаж или потенциални военни престъпления. Ричард Бойл, който разкри, че данъчната администрация злоупотребява с власт, е заплашен от 161 години лишаване от свобода.В акцията Right to Know се включи и групата NineЧелните страници на най-големите печатни издания със силно редактирани текстове са предизвикани от съдебно преследване на журналисти като Аника Сметхърст (заради репортажите ѝ, че правителството планира да шпионира всички граждани) до обиските срещу обществената телевизия Australian Broadcasting Corporation или ABC (след разследвания как австралийски командоси са убивали мъже и деца в Афганистан).Двете събития се случиха през юни и предизвикаха критики, че управляващите създават "култура на секретност". Сега правителството казва, че подкрепя свободата на медиите, "но никой не е над закона". Това включва мен или който и да е от журналистите, каза премиерът Скот Морисън.Но според управляващия директор на АВС Дейвид Андерсън "Има риск Австралия да се превърне в най-секретната демокрация в света". Каналите на АВС и News Corp. започнаха да излъчват за кампанията още в най-гледаното време в неделната вечер."Гардиън", чието австралийско издание също подкрепя кампанията, съобщи, че австралийското сдружение "Право да знам" е установило по-рано този месец, че за 87% от австралийците е важно страната им да е свободна отворена и прозрачна демокрация. Едва за 37% от анкетираните страната им отговаря на тези критерии.Според 88% защитата на източниците на информация за незаконни действия или корупция е важно средство правителството да бъде държано под контрол. Осем от 10 австралийци от допитването казват, че източниците не бива да бъдат преследвани като престъпници, дори ако са нарушили закона, за да кажат истината.Журналистите трябва да бъдат защитавани от съдебно преследване и лишаване от свобода, когато разпространяват информация, която обществото има право да знае, казват 76% от участниците в анкетата. Запитани не им ли дава такава информация самото правителство, с "да" отговарят едва 35%.