Канадският премиер Трюдо ще сформира правителство на малцинството

Либералната партия ще остане на власт в Канада след победа на изборите в понеделник, но Джъстин Трюдо ще застане начело на правителство на малцинството. Досегашните управляващи печелят 155 места в парламента, като 170 са необходими за мнозинство. През 2015 г. те получиха 184 места.Втори са основните опоненти на либералите – Консервативната партия, които вземат 122 места. Това е по-добър резултат в сравнение с 2015 г., но е под прогнозите, даващи им достатъчно гласове за сформиране на правителство на малцинството. "Либералите ще бъдат приятно изненадани от резултата, а консерваторите само могат да бъдат депресирани", казва пред Financial Times проф. Нилсън Уайсман от University of Toronto.Като водач на правителство на малцинството Трюдо ще трябва да се бори за подкрепата на парламента, за да остане на власт. Ако загуби вот на доверие – например относно първата реч на правителството за бюджета, кабинетът му ще падне.Все пак нито една партия не държи баланса на силите, което ще позволи на Трюдо да работи с различни формации за прокарването на различно законодателство, пише Financial Times. "Правителството на Трюдо ще продължи да следва своя курс все едно има мнозинство. Ще ги видим как търсят подкрепа от всички партии по отношение на различни въпроси", твърди Уайсман.Настоящата предизборна кампания е смятана за една от най-грозните през последните години в страната. Трюдо влезе в нея, уязвен от серия скандали, включително две решения на канадската федерална служба по етика, че премиерът е нарушил регулациите за конфликт на интереси. Според първото той е приел платена ваканция от милиардер на неговия частен остров. Според второто Трюдо е оказал натиск върху своя бивш правосъден министър да помогне на инженерната компания SNC-Lavalin да избегне криминални обвинения.Удар по лидера на либералите нанесе и расистки скандал. По време на предизборната кампания бяха разпространени снимки и видео, на които той е с почернено с грим лице.