Кристалина Георгиева и шансът за МВФ

Българката е новият капитан, който ще води кораба на Международния валутен фонд през задаваща се буря.

Да запази и увеличи ресурсите за предотвратяване на финансова нестабилност;

Да реформира структурите за управление на 75-годишната организация;

Да синхронизира помощните пакети на МВФ с Парижкото споразумение за климата и целите на ООН за устойчиво развитие.

Едва ли някой ще се изненада, ако името ѝ се появи в годишната класация на най-влиятелните жени в света за 2019 г. на Time, Forbes или BBC. От няколко седмици управлява световна финансова институция с 1 трилион долара. И мнозина тепърва се учат как да произнасят името ѝ (Gor-ghee-ava, опита се не особено удачно да помогне западно издание). "Случвало се е при срещи с мъже министри първо да ме помислят за преводачката", каза тя през лятото пред списание Times.Кристалина Георгиева е новият капитан, който не само трябва да води кораба на Международния валутен фонд през задаваща се буря. Екипажът ѝ трябва да премине успешно през рифовете и изпаднали в затруднение икономики и да посочи на закъсалите къде са тихите и сигурни пристанища. Нещо повече - тя е на позиция, от която дори може донякъде да влияе за разгонването на струпващите се облаци. "След като 10 години бе шаферка в глобалната политика - винаги вицепрезидент, №2 или човекът, който току-що изпусна висок пост - тя няма какво да губи, като управлява МВФ с твърда ръка", написа за нея Politico. "Кристалина Георгиева е най-влиятелната жена във Вашингтон, която не се казва Нанси (Пелоси)", допълни изданието след годишната среща на МВФ и Световната банка в американската столица в средата на октомври.Каквито и да са били амбициите ѝ, когато през лятото се е съгласила да бъде предложена за управляващ директор на фонда, тя е изправена пред поне три важни реформи в институцията:Това са големи предизвикателства, а в момента има и конкретен казус - кризата в Аржентина, по който управляващият директор може да демонстрира промяна в посоката и методите на МВФ.Георгиева изглежда най-добре подготвена за последната задача, защото неведнъж е изтъквала личната си ангажираност срещу действията на човечеството, предизвикващи бързи промени в климата: "Огромната ми тревога е как ще се справим с промените в климата. Виждала съм щетите от суши, наводнения и урагани и съм загрижена, че не се движим достатъчно бързо." В Световната банка и в Европейската комисия тя ръководеше политики за борба с бедността и последиците от природните бедствия и знае, че за тях се искат упорство и търпение, защото резултатите не идват бързо. Репутацията на МВФ по тази тема не е най-добрата. Вероятно защото програмите на фонда се свързват с болезнени реформи и орязване на бюджетни и социални разходи, в които опазването на околната среда не е водещ приоритет. Освен това МВФ има устойчив имидж на финансов кредитор, а не на организация като Световната банка, която работи и по социални програми, търсейки за целите им различни глобални партньори.Втората задача - за управлението на фонда, ще трябва да почака по-добри времена. Кристалина Георгиева заяви на годишната среща на МВФ и СБ, че преговорите за промените в акционерната структура не вървят и страните членки са решили въпросът да бъде отложен до декември 2023 г. Процесът, известен като 15-а ревизия на квотната система, трябваше да приключи до края на 2019 г., но през април финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин обяви, че страната му е категорично против увеличаване на финансирането за МВФ и промяната в квотите, "защото фондът има достатъчно ресурси да изпълни мисията си".Така беше избегнат конфликт с Вашингтон още в началото на мандата ѝ. САЩ не искат с промяна на квотите не само Китай да получи повече права на гласуване и тежест във вземането на решенията, но и група от бързо растящи възникващи икономики, доста от които не са съвсем демократични държави. При последната подобна промяна през 2010 г. китайците малко увеличиха дела си и намаля този на страни от Европа. САЩ практически имат право на вето със своя дял и са най-големият вносител в бюджета на МВФ. Там не са забравили, че има и правило, определящо централата на фонда да е в най-голямата икономика на света. В обозримо бъдеще това може да се окаже Китай и не само американците искат това преместване да се отложи колкото може повече.Това бе цената да се реши първата - и на прага на световна рецесия - най-важна задача: да се гарантира, че МВФ ще има поне 1 трилион долара, с които да помага на своите членове. Финансовият министър на САЩ Мнучин одобри инициативата за удвояване на средствата за кризисно кредитиране до 500 млн. долара, колкото бяха в най-тежките времена на кризата от 2008-2009 г. В допълнение ще се намалят двустранните кредитни споразумения, за да останат ресурси, преминаващи през политиките на МВФ. Но това е свързано и с удвояване до около 38 млрд. долара на средствата, с които САЩ се ангажират за фонда New Arrangements to Borrow (NAB). Тези средства се нуждаят от одобрение тепърва в Конгреса във Вашингтон, където и без това си имат проблем с огромния бюджетен дефицит на страната. Споразуменията за двустранно кредитиране за общо 440 млрд. долара изтичат в края на тази година, но ще бъдат удължени с още една, за да могат страните членки да одобрят промените. NAB беше създаден през 1998 г., увеличен 10 пъти по време на последната глобална криза и изтича през 2022 г.Всичко това отваря още работа на Кристалина Георгиева. Тя ще трябва да работи с квотна система, която мнозина смятат, че не отразява тежестта на държавите в съвременните реалности и фаворизира онези, които следват САЩ.Първият удобен случай да се промени нещо, изглежда, е Аржентина - страната с най-голямата помощна програма в историята на МВФ. Сделката с нея бе в духа на 90-те години на ХХ век - дерегулиране на финансовия сектор, повишаване на лихвите, нови големи заеми от световните капиталови пазари. Резултатът от комбинацията с лошо управление на правителството е влизане в нова спирала на неплатежоспособност и възход на леви популисти.Сега Кристалина Георгиева може да промени малко подхода, като първо изиска строг контрол на капиталовите потоци, поддържане на солидни валутни резерви и координиране с регионални банки за развитие. Тя е подходящият човек за подобна мисия, написаха икономистите Кевин Галахър от Boston University и Хайхон Гао от Китайската академия за социални науки, координиращи комисия на Г-20 за международната финансова архитектура. Те изтъкват, че тя има по-широк възглед за ролята на финансите и развитието в сравнение с предшественичката си Кристин Лагард - банкер и бивш финансов министър.Това означава също и че Кристалина Георгиева ще трябва да изкара доста хора (и в МВФ, и извън него) от зоната им на комфорт. Това е деликатна задача, тъй като четирите борда на фонда с техните сложни баланси на интереси ограничават доста повече полето за действие в сравнение с поста ѝ в Световната банка.Посред всичко това тя трябва да намери време и място да прокарва визията си за прекратяване на търговските войни, преминаване "от примирия към мир", повече инвестиции в потенциала на жените, изправяне пред дигиталните предизвикателства. Нужна ѝ е и подкрепа от централни банкери, политици, бизнес организации, профсъюзи, изследователи, анализатори, медии "Денят ми е нарязан на тънки резени като салам. Ползвам електрическа кола и по пътя до офиса слушам We Will Rock You, ако ми предстои сериозна работа", казва тя интервюто си за Times."Дори Кристин Лагард не може сама да реши проблемите с бавния икономически растеж", посочи миналата седмица Георгиева към новия управител на Европейската централна банка в залата. Двете са сред много малкото жени по световните финансови върхове, а това също може да се окаже и важен фактор за промяна към по-малко стадно мислене и повече прагматизъм. Около избора на Кристалина Георгиева начело на МВФ медиите си припомниха думите на французойката в статия от септември 2018 г.: "Казвала съм, че ако имаше Lehman Sisters, а не Lehman Brothers, светът днес щеше да изглежда доста по-различен."