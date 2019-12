Търговската сделка между САЩ и Китай ще се забави

"По някакъв начин ми харесва идеята да изчакам до изборите за сделката с Китай. Но те искат да направят сделка сега и ще видим дали сделката ще бъде правилна или не; трябва да бъде правилна", заяви американският президент



Допълнителни проблеми



В Лондон Доналд Тръмп нападна и президента на Франция Еманюел Макрон за коментарите му относно липсата на координация в стратегиите на членовете на алианса. Тръмп определи изказванията му като неуважителни и глупави, като предупреди, че Франция се нуждае повече от НАТО, отколкото обратното.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търговското споразумение с Китай може да се наложи да изчака до изборите в САЩ през ноември 2020 г. Двете страни все още не са подписали т.нар. първа фаза от споразумението, обявено през октомври, което породи надежди за намаляване на напрежението между Вашингтон и Пекин. Това се отрази на фондовите пазари, като цените на акциите в глобален мащаб достигнаха рекордни върхове през миналия месец.Коментарите на Тръмп при пристигането му в Лондон за срещата на НАТО обаче доведоха до понижения на цените на европейските акции и до поевтиняване на китайския юан. Очакванията на инвеститорите бяха първата фаза от сделката да бъде приключена преди края на тази година. Коментарите на американския президент повишиха несигурността на пазарите и в резултат международните фондови индекси се понижиха - FTSE100 в Лондон отстъпва с 1.89% към 16.20 часа българско време, САС40 в Париж отстъпва с 1.23%, като само DAX във Франкфурт почти не се променя. В началото на търговията на Уолстрийт всички основни индекси отстъпват, като най-голям е спадът на Dow Jones - с 1.44%.Допълнителен натиск върху пазарите оказват и новините около заканите на САЩ да наложат мита на френски внос за 2.4 млрд. долара заради въведения от Париж дигитален данък. Освен това от 15 декември трябва да влязат в сила нови мита от 15% върху китайски внос за 160 млрд. долара.Напрежението между Вашингтон и Пекин нарасна през последната седмица и заради протестите в Хонконг. Китайското министерство на външните работи обяви в понеделник, че ще спре достъпа на американски военни кораби и самолети до Хонконг и ще наложи санкции на пет неправителствени организации (НПО), включително National Endowment for Democracy (NED) и Human Rights Watch. Китайски експерти заявиха, че някои американски дипломати в Генералното консулство на САЩ в Хонконг и Макао, които имат връзка с НПО, могат да бъдат експулсирани, тъй като дейността на тези организации в Хонконг може да бъде считана за незаконна в бъдеще.Тези мерки идват в отговор на приемането на "Хонконгския закон за правата на човека и демокрацията" от американския Сенат през ноември, които според китайското правителство са "намеса във вътрешните работи на Китай". Мерките демонстрират решимостта на китайското правителство да не позволи западните страни да се намесват по въпроса с протестите в Хонконг. Министерството предупреди, че ако САЩ продължат да се месят, ще има допълнителни санкции. Като възможни ответни мерки от Китай посочиха, че подготвят черен списък с американски компании, чиито достъп и търговия със страната ще бъдат ограничени или забранени напълно.Говорител от посолството на Иран в Китай заяви пред Global Times (вестника на Китайската комунистическа партия) в понеделник, че Китай и Иран не се нуждаят от разрешение от трети страни, за да развиват двустранните си търговски и икономически отношения и са решени да преследват взаимните интереси на своите страни. През юни правителствата на Китай и Русия обявиха, че ще продължат да подкрепят прилагането на ядреното споразумение с Иран, от което САЩ се отказа през 2018 г. Двете страни тогава заявиха, че едностранните санкции на САЩ са "неприемливи".Външното министерство на Китай също така поздрави в понеделник шестте страни (Белгия, Финландия, Холандия, Дания, Швеция и Норвегия), които през уикенда се присъединиха към Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), европейска инициатива от януари 2019 г. за алтернативна система на долара за разплащане с Иран с цел заобикаляне на американските санкции. Тези ходове според китайското правителство ще нарушат американската финансова хегемония на международните пазари.