Британската предизборна кампания замеси и "Наистина любов"

Едно от ключовите послания на Джонсън е, че ако получи мнозинство, Brexit най-сетне ще приключи. Въпросът е, че с това проблемите на Великобритания тепърва ще започнат



Един от най-известните британски филми - коледно-романтичният "Наистина любов" (Love, Actually) падна жертва на предизборната кампания във Великобритания. В нейна кулминация се превърна предизборно видео, в което премиерът Борис Джонсън, пародирайки една от най-популярните сцени във филма, агитира за Консервативната партия и "довършването на Брекзит". Видеото с Джонсън, което не е първата употреба на този сюжет в кампанията, предизвика реакции и извън пределите на Великобритания. Според британски медии очевидният проблем на тези избори е, че всички водещи партии в страната са прибегнали до емоционални, но лъжливи послания.Джонсън пародира класическа сцена от "Наистина любов", в която кумът на млада двойка (изигран от Андрю Линкълн) признава пред младоженката, че е влюбен в нея чрез поредица от послания, написани на картон докато съпругът й гледа телевизия. Джонсън влиза в ролята на влюбения, но за да агитира за гласове, за да може въпросът с Brexit най-сетне да бъде приключен. Качеството на заснемане на сцената е много високо, като паралелът с оригинала е почти перфектен. Коментарите в социалните медии варират от отвращение до възторг, като според някои от тях консерваторите са изпуснали перфектния шанс да кръстят рекламата Leave Actually.Допреди няколко години подобна политическа реклама би била немислима, но сега сеза пореден път се вижда способността на на имиджмейкърите в екипа на Джонсън да превръщат нещата, за които той е критикуван, в предимство. В кампанията с хиляди политически реклами (според BBC, само Консервативната партия има над 6000 реклами и видеа във Facebook) битката е да се задържи вниманието на зрителите. Пародията на "Наистина любов" постигна това, в случая -с цената на разделението.Актьорът Хю Грант, който в оригиналния филм играе ролята на британски премиер, не закъсня с отговора си, като посочи пред BBC, че Джонсън е пропуснал ключов момент от сцената. "Мисля, че е много добре направено, това е много скъпа продукция, но Консервативната партия явно има ужасно много пари, може би всички онези рубли са отишли за това.Но забелязах, че Борис Джонсън не държеше един от листовете, които Андрю Линкълн показа в оригиналния филм – този, на който пише "Защото по Коледа казваме истината". Вероятно пиарите на Консервативната партия са решили, че подобен плакат не би стоял много добре в ръцете на Джонсън".Грант е гласовит критик на британския премиер и на Brexit. В началото на декември той подкрепи лично кандидатка на либералдемократите, като двамата обикаляха от врата на врата в Лондон, за да агитира срещу напускането на ЕС. Коментарите за акцията също я свързаха с "Наистина любов" - заради сцената в която героят му обикаля от врата на врата, за да намери жената, в която е влюбен.Според британската неправителствена организация "Коалиция за реформа в политическата реклама", цитирано от BBC, всички партии, участващи на британските избори все по-свободно си служат с невярна и емоционално заредена информация.Консервативната партия е все по-готова да играе мръсно. По време на кампанията е пуснала видео, в което експертът по Brexit на лейбъристите Киър Стармър изглежда като че ли не може да отговори дори на прости въпроси за напускането на ЕС, тъй като реалните му отговори са изрязани.По време на дебат между Джонсън и лидера на лейбъристите Джереми Корбин, един от twitter профилите на консерваторите временно се престори на профил за неутрално проверяване на факти, който критикува левите.Партията на Джонсън се опита да злепостави и семейството на болно дете чрез фалшиви видеа и обвинения след отказа на британският премиер да коментира придружената със снимка информация за четиригодишно дете, което лежи на земята в болница заради липса на легла.Според неправителствената организация First Draft информацията в 88% или 5952 от Facebook рекламите на Консервативната партия се оказва невярна или "не изцяло вярна".Лейбъристите по никакъв начин не могат да се състезават с обема на дезинформация, идваща от управляващата партия, но също не са невинни. Един от любимите аргументи на Корбин срещу консерваторите е, че след Brexit торитата ще отслабят националната здравна система в сделка с американците и ще плащат 500 млн. паунда на седмица на големи американски фармацевтични компании. Доказателствата за това идват от "изтекъл" в Reddit доклад, който сайтът обяви за идващ от руски дезинформационни канали.Либералните демократи пък разпространяват таргетирани реклами, в които графики без реални източници "доказват", че партията е единствената надежда и на сигурно второ място срещу класическите водачи в даден регион в лицето на консерватори, лейбъристи или шотландската национална партия.Става дума за "демократизация" на дезинформацията, която на тези избори идва от много повече и всякакви местни източници, за разлика от масираните и координирани дезинформационни кампании, идващи отвън, коментира пред New York Times Джейкъб Дейви, старши изследовател в лондонския Институт за стратегически диалог.