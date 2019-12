"Да завършим Brexit"? Не е толкова лесно, колкото твърди Борис Джонсън

Планът на Борис Джонсън е да договори и ратифицира най-добрата сделка за свободна търговия до края на 2020 г.



Както и през 2017 г. това трябваше да бъдат избори за Brexit. И както и през 2017 г. бързо се превърнаха във вот за Националната здравна служба, сигурността и тероризма. Все пак най-обобщаващият слоган на кампанията е многократно повтаряното от Борис Джонсън обещание, че ще "завърши Brexit". И въпреки че неговата преднина в социологическите проучвания намаля, очакванията са, че това послание ще му помогне за победата.Въпросът е какво ще стане след това. С мнозинство на консерваторите парламентът изглежда готов да ратифицира споразумението за напускането на ЕС, което Джонсън предоговори през октомври, точно навреме за британския развод със съюза до 31 януари. Европейският парламент, чието съгласие е необходимо, трябва да направи същото. Официалното случване на Brexit ще има и важен психологически аспект, не на последно място защото ще убие опцията за провеждането на втори референдум.И все пак Brexit все още няма да бъде завършен. На 1 февруари Обединеното кралство ще навлезе в преходната фаза, която приключва на 31 декември, докогато ще трябва да спазва всички правила на ЕС. Планът на Джонсън е да договори и ратифицира най-добрата сделка за свободна търговия през този период. Има вариант да се удължи крайният срок с една или две години, но за това трябва да се постигне споразумение преди 1 юли. А платформата на торите категорично твърди "ние няма да удължаваме периода отвъд декември 2020 г."И двете камари на британския парламент също така трябва да приемат и законодателството, което да замени законите и регулациите на ЕС, когато свърши преходният период. Това включва закони за риболова, земеделието, търговията, митата, имиграцията и финансовите услуги. Няколко от тях са едновременно дълги и противоречиви, поради което беше отбелязан минимален напредък през изминалите две години.По-проблемни ще бъдат преговорите за бъдещите връзки с ЕС. Те ще са много по-трудни от разговорите за член 50, за които се предполага, че са лесният първи етап. Нова сделка трябва да покрива търговията, сигурността, данните, изследванията, обмяната на студенти, земеделието и риболова, като това са само част от областите. Списъкът е толкова обширен, че резултатът ще бъде "смесено" споразумение спрямо член 218 от Договора за функциониране на ЕС (определя правилата на ЕС за водене на преговори с трети страни - бел.ред.), за което ще е необходимо единодушно одобрение и ратифициране от 27-те национални и няколко регионални парламента. Аналитичният център Institute for Government отбелязва, че по-малко амбициозните търговски сделки на ЕС с Украйна, Канада, Южна Корея, Япония и Сингапур са отнели между четири и девет години за договаряне и ратифициране.Затова мнозина призовават Джонсън да поиска повече време. Но това ще бъде сложно, и то не само заради обещанието в платформата на консерваторите. През преходния период Великобритания ще бъде вид васална държава, задължена да прилага всички закони и регулации на ЕС, без право на глас при изготвянето им. Удължаването на крайния срок изисква единодушно одобрение и това може да дойде с условия като например достъп до британския риболов. Това ще означава и повече пари, тъй като Брюксел ще очаква големи вноски от британска страна, вероятно без да запази настоящите бюджетни отстъпки.Екипът на Джонсън отговаря на тези мрачни прогнози с четири аргумента. Първо, беше му казано, че няма да може да отвори повторно споразумението за напускане на Тереза Мей, а той го направи. Но тази аналогия в случая не работи. Неговата реална промяна беше, че прие оригиналното предложение на Брюксел да предотврати "твърда" ирландска граница, като на практика остави Северна Ирландия в митническия съюз, което загатва за гранични проверки в Ирландско море. Вероятно Джонсън не иска да сключи търговска сделка чрез подобен процес на повторни отстъпки пред ЕС.Вторият аргумент е, че добрата търговска сделка трябва да се постигне лесно, защото Лондон и Брюксел започват преговорите от равна база. Но планът на Джонсън е Великобритания да се отдели от правилата и регулациите на ЕС. Наскоро той дори заяви, че иска повече гъвкавост относно държавната помощ. Брюксел реагира негативно, тъй като се опасява, че ще бъде конкуриран от дерегулиран офшорен опонент. Но ако преговорите не се водят при т.нар. равни условия, ЕС заявява, че ще ограничи достъпа до своя единен пазар. А Мужтаба Рахман от Eurasia Group посочва, че договарянето на търговска сделка, която издига бариери, винаги е по-трудно и отнема повече време от едно споразумение, което прави обратното.Третото твърдение е, че определянето на краен срок е единственият начин да се стимулират търговските разговори. С достатъчно политическа воля винаги може да се стигне до сделка. Но Сам Лоу от института Centre for European Reform казва, че единствената практическа опция при такъв кратък срок би била базова сделка, която покрива само търговията със стоки. Подобна договорка може да не изисква нуждата от парламентарна ратификация. Но тя няма да се отнася за услугите, които съставляват 80% от британската икономика и половината от търговията на страната. Няма да бъдат включени сигурността, данните и много други области. А урокът от сагата с член 50 е, че късият краен срок принуждава Обединеното кралство да прави отстъпки, които могат да варират от риболова до Гибралтар.Четвърто, много консерватори твърдят, че ако не може да се постигне търговска сделка навреме, напускането на ЕС по условията на Световната търговска организация ще бъде достатъчно. Споразумението за развода все пак ще покрива гражданите на ЕС, парите и Северна Ирландия. Но разчитането изцяло на правилата на Световната търговска организация е сложно, когато системата е под заплахата на Доналд Тръмп. Това също така ще доведе до налагането на значителни мита и немитнически бариери. И ще върне обратно всички опасения за опашки от тирове, недостиг на лекарства и храни и проблеми за авиокомпаниите и за енергийните доставки, което накара както Тереза Мей, така и Борис Джонсън да не настояват за Brexit без сделка.Вредата от липсата на сделка ще бъде съществена, като това ще ореже 8% от дохода на човек от населението след десет години. Аналитичният център Institute for Fiscal Studies прогнозира, че бюджетният дефицит ще стигне 4% от БВП, а публичният дълг рязко ще скочи. Твърде далеч от завършване на Brexit, както казва Джонсън, следващата година обещава да повтори