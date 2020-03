Топ икономисти: Глобалната рецесия вече е тук

Европа в момента е епицентърът на заразяванията с коронавируса



Световната икономика изпадна в рецесия заради "порочен коктейл" от коронавируса и драматичните мерки за ограничаване на разпространението му. Това смятат четирима бивши главни икономисти на Международния валутен фонд (МВФ) и настоящи финансисти, с които е разговарял Financial Times. Тъй като вирусът вече се разпространи от Китай до останалия свят, икономистите не смятат, че трябва да чакат данни, за да потвърдят, че светът е в рецесия, въпреки че официалните прогнози остават по-оптимистични.Според топ икономистите няма съмнение, че основен приоритет е здравето на хората, но след като здравният риск рязко се понижи, правителствата ще трябва да са готови да изразходват значителни суми за защита на бизнеса и домакинствата.Политици и висши чиновници досега се стремяха да стопират тревогата за икономическите последици от коронавируса. Управителят на Bank of England Марк Карни отказва да прогнозира рецесия във Великобритания, докато президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заявява само, че това ще бъде "голям шок".Гита Гопинат, главен икономист на МВФ, заявява, че е трудно да се предвиди какво може да се случи, но пандемията не изглежда като нормална рецесия. Данните от Китай показват много по-стръмен спад в услугите, отколкото може да се предвиди, например, при нормален спад. "Няма лесен урок", казва Гопинат и добавя: "Това трябва да бъде преходен шок, ако има агресивен политически отговор, който може да го спре да се превърне в голяма финансова криза." Според нея няма причина икономическите ефекти от здравната криза да са продължителни.Но нейните предшественици в МВФ не са толкова предпазливи в оценките си. Според Кенет Рогоф, преподавател в Харвардския университет и бивш главен икономист на МВФ, шансът за глобална рецесия в момента е над 90%.Най-засегнатите сектори ще бъдат транспортът, туризмът, развлекателният, енергетиката и финансите, счита Витор Констанцио, бивш вицепрезидент на Европейската централна банка. Професорът от University of California в Бъркли Морис Обстфелд, също бивш висш служител във фонда, смята, че последните събития са "порочен коктейл за глобалния растеж". "Не виждам как, като се има предвид събитията в Китай, Европа и САЩ, няма да видим сериозно забавяне", смята той.Оливие Бланшард, старши сътрудник в Peterson Institute (бивш главен икономист на МВФ), заявява, че "няма съмнение, че [глобалният икономически] растеж ще бъде отрицателен" за първите шест месеца на 2020 г. Втората половина на годината ще зависи от това, кога е достигнат пикът на заболяванията, като според него и през този период е вероятно икономиката отново да е в рецесия.Рагурам Раджан, преподавател в Chicago Booth School of Business и бивш управител на Индийската централна банка, заявява, че дълбочината на всеки икономически удар ще зависи от успеха на властите в овладяването на пандемията, която се надява да бъде решителна и бърза. "Всичко продължително очевидно създава повече стрес за системата", казва той. По-дълга пандемия може да доведе до втори кръг от негативни ефекти.МВФ определя настъпване на глобална рецесия, когато растежът - обикновено около 3.5 до 4% годишно - падне под 2.5%. Не всички бивши висши служители на МВФ смятат това определение за подходящо в сегашните обстоятелства, но всички са заявили пред британското издание, че условията за глобална рецесия са изпълнени, независимо от точното определение.МВФ обяви, че въздействието на вируса ще бъде "значително" и че ръстът през 2020 г. ще бъде по-нисък, отколкото през 2019 г., когато беше 2.9%. За да компенсират забавянето, проф. Обстфелд и Раджан призовават за парична помощ за уязвимите домакинства, докато проф. Бланшард заявява, че е необходимо да се подготвят фискални мерки, включително трансфери и подкрепа на банките.Други икономисти също са категорични, че икономическите ефекти от коронавируса ще бъдат сериозни. Бившият вицепрезидент на ЕЦБ Виктор Констанцио обяснява, че "рецесията идва от недостиг на търсене и смущения във веригите на доставки".Ерик Нилсен, главен икономист на италианската Unicredit, припомня, че финансовата криза през 2008 г. беше последвана от четири поредни тримесечия на отрицателния глобален растеж, но той очаква въздействието на коронавируса да продължи две тримесечия. Същевременно обаче той прогнозира, че свиването през първото тримесечие може да достигне спада от 3.2%, който глобалната икономика преживя през първото тримесечие на 2009 г.