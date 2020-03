В момента 35 компании и академични институции се надпреварват в разработването на ваксина, като поне 4 вече провеждат тестове върху животни

През февруари д-р Брус Айлард от Световната здравна организация коментира пред британската ВВС: "Има само едно лекарство в момента, за което смятаме, че може да е наистина ефективно, и това е Remdesivir на фармацевтичната фирма Gilead." То е разработено за борба с ебола, но изглежда, че може да убива няколко вируса. Резултатите от изпитанията в Китай се очакват в края на април.



Първоначално имаше големи очаквания, че комбинация от две лекарства, обичайно използвани за лечението на HIV, ще бъде обещаваща, и през февруари Васий Мурти, който помага за определянето на приоритетите за изследвания и развитие на Световната здравна организация по време на епидемии, посочи пред списание Economist, че вече се изпробва върху пациенти. Но резултатите от изпитанията са разочароващи, тъй като се оказва, че комбинацията не подобрява възстановяването и не намалява смъртните случаи при сериозно заболели от COVID-19 пациенти. Все пак изпитанието е проведено с тежко болни хора и може да е било прекалено късно лекарствата да подействат.



Друго изследване на противогрипното лекарство Favipiravir, или Avigan, произведено от Fujifilm Holdings , показва окуражаващи резултати в Ухан и Шънджън, където е тествано върху 340 пациенти.



Наблюдава се и засилен интерес към старо и евтино лекарство срещу малария - хлорокин. Лабораторни тестове показват, че то може да убие вируса, но се чакат резултатите от изследванията върху пациенти в САЩ и други страни.

Независимо дали работят изолирани от вкъщи, редят се на опашка през два метра един от друг пред супермаркета, или помагат с дистанционните уроци на децата си, всички, засегнати от настоящата пандемия мислят за едно - кога ще бъдат готови ваксините и лекарствата за коронавируса. В момента 35 компании и академични институции се надпреварват в разработването на ваксина, като поне 4 вече провеждат тестове върху животни. За разработката на базираната в Бостън биотехнологична фирма Moderna предстоят изпитания върху хора.Но все още има много бариери, преди да започне глобалната имунизация. "Като повечето вирусолози и аз не мисля, че тази ваксина ще бъде готова по-рано от 18 месеца", твърди пред в. Guardian Анелис Уайълдър-Смит, професор по новопоявяващи се инфекциозни болести от London School of Hygiene and Tropical Medicine. Трябва да се има предвид, че това е невероятно бързо и важи само в случай че не възникнат пречки.Миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен коментира, че въз основа на разговора си с германската биотехнологична компания CureVac, работеща по ваксина за коронавируса, тя се надява, че с помощта на финансиране от ЕС ваксината може да бъде "на пазара може би преди есента". Но Европейската агенция по лекарствата побърза да я опровергае. В изявление, изпратено до Politico, тя посочва: "Предполагаме, че ще отнеме 6 месеца или повече, преди кандидат-ваксините да бъдат тествани в по-големи клинични изпитания, и 12 - 18 месеца, преди ваксината срещуда е готова за одобрение." Същевременно Брюксел обяви финансова подкрепа за CureVac на фона на германските обвинения, че американският президент Доналд Тръмп се опитва да получи ексклузивен достъп до бъдещата ваксина. Така напрежението около очаквания лек ескалира още повече.Два други коронавируса - SARS и MERS, са предизвиквали скорошни епидемии, като и в двата случая е започнало разработването на ваксини, което е било замразено, когато заразите са били потушени. Сега базираната в Мериленд компания Novavax преправя тези ваксини заи твърди, че ще е готова за изпитания върху хора през пролетта. Фирмата Moderna също надгражда над предишни разработки за MERS, извършени в американския Национален институт по алергии и инфекциозни болести. Още преди сегашната пандемия учените работеха по "прототип на патогени", което в момента им се отплаща. "Скоростта, с която произвеждаме тези кандидат-ваксини, се дължи до голяма степен на развиване на разбирането как да правим ваксини за други коронавируси", заявява пред Guardian Ричард Хачет, ръководител на Коалицията за иновации за епидемична готовност (CEPI) - група, сформирана през 2017 г. на фона на епидемията от ебола в Западна Африка.Първоначално CEPI подкрепя четири проекта за ваксини срещу, но миналата седмица обяви партньорско финансиране за 4.4 млн. долара с Novavax и с University of Oxford. "Нашият опит с разработването на ваксини показва, че не можеш да очакваш къде ще се препънеш", коментира Ричард Хачет. Това става най-често при изпитанията върху хора, които обикновено включват три етапа. В първия участват няколко десетки здрави доброволци и целта е да се тества дали е безопасна ваксината и какви са страничните ефекти. Вторият етап е с няколкостотин души от засегнати от заразата страни, като се проследява доколко е ефективна ваксината. При третия етап се прави същото, но с няколко хиляди участници. Не всички кандидат-ваксини преминават през всички фази, защото се оказва, че или не са безопасни, или не са ефективни, или и двете. По принцип одобрението може да се ускори, ако регулаторите и преди са давали зелена светлина на подобни продукти. Но потенциалната ваксина срещусе третира като напълно нова. И експертите предупреждават, че макар да се наблюдава засилено обществено очакване процесът да се забърза, не трябва да се изпускат етапи от него.След като ваксината получи одобрение, от нея ще са нужни големи количества, а много от групите, участващи в сегашната надпревара, нямат необходимия производствен капацитет. Друг проблем е, че трябва да се гарантира, че ваксините ще стигнат до всички, които се нуждаят от тях. За целта някои държави са разработили правила - например при грипна епидемия да се приоритизира ваксинацията на здравни служители, деца и бременни жени, като общата цел е да се задържи броят на заболелите и на починалите възможно най-малък. В условия на пандемия обаче е много възможно страните да започнат да се състезават една с друга за достъп до ваксините, като по-бедните страни ще бъдат най-ощетени.Експерти се обединяват около мнението, че настоящата пандемия вероятно ще е достигнала своя пик и ще върви към овладяване, преди ваксината да е налице. Но това в никакъв случай не я прави непотребна, особено ако вирусът стане целогодишен или сезонен като грипа. Изключително важно обаче е да не се прибързва - в някои случаи една недобре тествана ваксина може още повече да разболее хората или да стимулира допълнително антиваксърското движение.