Икономика след пандемията

Историята показва, че глобалната икономика след голяма криза като COVID-19 вероятно ще бъде различна



Според консултантската агенция McKinsey коронавирусът е не само здравна криза с огромни размери - той е и предстоящо преструктуриране на глобалния икономически ред.

На микрониво вече ставаме свидетели на това как кризата стимулира използването на нови технологии и променя бизнес модели.

Краят на глобализацията на веригата на доставки изглежда реалистичен, ако производството и снабдяването се приближат физически до крайния потребител.

Boston Consulting Group (BCG) обръща внимание, че в кризисната ситуация бизнес лидерите трябва да следят две макроикономически теми - какви ще бъдат ударът и възстановяването от него

че повечето от тях са предприели действия за защита на здравето и безопасността на служителите, но по-малко са приели мерки за стабилизиране на веригите за доставки. А мениджърите ще трябва да работят на три фронта - да реагират с непосредствени мерки, да подготвят краткосрочен план и да обмислят структурни подобрения за времето след кризата.

- връщане към нормалната активност към края на 2020 г.

Много глобални компании са имали планове за преобразуване преди кризата. Те може временно да се забавят поради сегашната ситуация, но ще се рестартират - и вероятно с добавен акцент и спешна необходимост, отчитат от

Рецесиите по идея са циклични, а не структурни. И въпреки това границата може да бъде размита, като най-малкото те ускоряват разпада на неустойчиви бизнес модели. Криза със сегашната дълбочина със сигурност ще мине като цунами през цели индустрии и ще отнесе много зомби компании, които последните години оцеляваха предимно благодарение на ултраниските лихви. Но ще изправи на ръба на изчезването и здрави бизнеси и именно тук е ключово за всяка държава да отсее как да структурира спасителните си програми и да канализира ограничените ресурси, че в максимална степен да защити устойчивия бизнес.

, съветва Harvard Business Review.

Трудно е да се дават съвети какво да правят лидерите на компаниите в тази криза. Все пак ето няколко:



- Съсредоточете се върху сигналите, които дават показатели като доверие на потребителите, ниво на безработицата, производствена активност и др. Доверете се на собствените си инстинкти и използвайте данните за вашата компания при анализ на подобна информация. Въздействието няма да бъде еднакво за всеки сектор, а изводите ще бъдат специфични за вашата индустрия.



- Планирайте най-добрите възможни варианти и се подгответе за най-лошите. Имайте предвид, че V-образно възстановяване е правдоподобният емпиричен сценарий, но не позволявайте това да ви главозамайва.



- Започнете да следите какво микро- или макроикономическо наследство ще има COVID-19. Какви възможности или предизвикателства ще възникнат след пандемията.



- Помислете как ще се справите след кризата. Можете ли да бъдете част от по-бързото приемане на нови технологии, нови процеси и др.? Можете ли в крайна сметка да намерите предимство в новата нормалност за вашата компания, клиенти и общество?

Икономическият удар от коронавируса вече е факт - все повече страни са в дълга карантина и е ясно, че светът ще изпита спад на производството с невиждана дълбочина поне от Втората световна война насам. Засега данните са оскъдни и шокът не може да се измери, макар първите числа вече да очертават срив, който го прави по-голям от финансовата криза през 2007-2009 г. - и тук не говорим само за стопяващите се борсови индекси, но и за колосалните 3.3 млн. заявления за безработица в САЩ само за седмица.Това дава поле за анализатори и консултанти, като в момента обяснимо прогнозите варират в широки граници и достигат до двуцифрени свивания на БВП в най-големите световни икономики - не само за второто тримесечие, а и за годината. Разчертават се и модели и сценарии за излизането от кризата - класическата супа от букви от латинската азбука, даваща визуална представа за бързо и по-безболезнено или протяжно възстановяване.Голямата неизвестна поне на първо време не е толкова финансова, защото всички държави сами или с външна помощ вече са готови да изливат пари, каквито имат или нямат. Тя е медицинска - от скоростта на справянето със заразата и връщането към нормален ритъм на живот и бизнес зависи колко време и по какъв начин ще продължат икономическият спад и възстановяването. А одобрените спасителни пакети от редица правителства и централни банки за трилиони долари и начинът на прилагането им могат да помогнат да се излезе по-бързо от шока.Най-оптимистичната прогноза за възстановяване е за V-образна рецесия - при нея ще има рязък спад на бизнес активността през второто тримесечие и възстановяване при нормализиране на условията. Условието е обаче здравната криза да бъде овладяна сравнително бързо и в действие да влязат мащабните спасителни мерки. По този начин може да се избегне по-продължително и плавно U-образно или най-дългото L-образно излизане от кризата.Историята показва, че глобалната икономика след голяма криза като COVID-19 вероятно ще бъде различна.Анализаторите смятат, че докато за някои организации краткосрочното оцеляване е единственият въпрос на дневен ред, други мислят как да се позиционират, след като кризата премине.На микрониво вече ставаме свидетели на това как пандемията стимулира използването на нови технологии и променя бизнес модели. Избухването на епидемията от SARS през 2003 г. е ускорило онлайн покупките в Китай, което пък е помогнало за растежа на Alibaba. Електронното обучение също си пробива път в новата ситуация. Освен това овладяването на кризата и чрез проследяването през смартфоните в епицентъра на епидемията в китайския град Ухан може да е от полза в бъдеще за здравеопазването. Ясно е, че някои неща не могат да се потребяват онлайн, но за много други клиентите може никога масово да не се върнат офлайн отново.Най-голямата очаквана промяна на макрониво е децентрализацията на глобалните вериги на доставки, които в момента са твърде зависими от Китай. Мнозина гласно или негласно обвиняват Пекин за разпространението на вируса. Но дори и без излишна политика, вирусът задълго ще засили усещането за риск от single point of failure - липса на алтернативи за доставка на твърде много суровини. Това в драстичен вариант би бил краят на глобализацията на веригата на доставки, ако производството и снабдяването се приближат физически до крайния потребител. Все пак обаче търсенето на оптимизиране на разходите няма да изчезне, така че по-вероятно е разпръсването на производства в повече развиващи се държави. Между другото това е нещо, от което и България би могла да спечели. А ще имаме нужда, защото кризата почти сигурно ще доведе до свиване на българската икономика. Най-песимистичната прогноза на правителството, което предлага актуализация на бюджета, е за спад от 3% през годината. Белгийската банкова и застрахователна група КВС, която е собственик на ОББ и ДЗИ, очаква свиване с внушителните 10%, песимистичният вариант е дори за -12%, а оптимистичният е за -4%.Не бива да се изключва и политическото влияние - вирусът подлага на изпитание способността на различните политически системи да защитават своето население. Крехките институции може да доведат до задействане на политически промени. В зависимост от продължителността и тежестта си COVID-19 дори може да се отрази на президентските избори в САЩ. В световен мащаб кризата може да бъде разчетена като призив за по-голямо сътрудничество, но може да засили и националистическите и ксенофобски инстинкти. Това е особено видно в ЕС, който все още замазваше пукнатините по оста север-юг от предишната си дългова криза. Там гласовете за солидарност зоват за общо решение - спасителен фонд, европейски облигации и дори чертаят исторически паралели с идеи за европейски план "Маршал" за възстановяване от пандемията. В момента страните от еврозоната получават подкрепа на Европейската централна банка, докато възможностите за тези извън валутния съюз са по-малки. Освен това при мащабен план ще става дума за подкрепа за целия съюз, а в момента спасението е поединично, дори и в действие да влезе Европейският механизъм за стабилност, създаден след дълговата криза в еврозоната. Моментът за подобно действие е подходящ, особено на фона на прогнозите, че ЕС и еврозоната ще бъдат едни от най-тежко засегнатите и са изправени пред дълбока рецесия. Скептицизмът на консервативния север обаче трудно ще бъде пробит, което може да изостри антиевропейските настроения и реторика, особено в по-тежко ударените от вируса страни.Формата и тежестта на икономическия спад зависят не само от правителствените политики, но и от това как бизнесът може да преодолее трудностите и да се насочи отново към растеж. Американската консултантска компания(V, U или L форма) и интензитетът на шока - дълбочината, скоростта и продължителността му. Според компанията вероятно е възстановяването да има по-скоро V-образна форма, макар че е възможно да се стигне и до U-образна форма. Засега най-бавното - L, е най-малко вероятно. Интензитетът на шока е изключително трудно да бъде оценен, особено в САЩ, където тестването не е било достатъчно активно, за да се получи информация за изходната база на заболяването.Проучване на BCG сред над сто компании сочи,Леко по-различна картина рисува допитване на консултантската компания EY до 2900 главни изпълнителни директори по света. Малко повече от половината от тях очакват U-образна форма на възстановяване с период на по-бавна икономическа активност до 2021 г. Близо 40% са по-оптимистични, очаквайки възстановяване във V-образна формаКато добра новина може да се определи това, че повече от половината от мениджърите в световен мащаб планират придобиване през следващите 12 месеца.EY.Възстановяването от рецесията ще зависи от редица фактори, като например степента, до която търсенето ще се забави, дали спадът ще е шоков или по-продължителен, ще настъпят ли структурни промени в икономиката. Добрата новина е, че историята показва, че от предишни епидемии възстановяването е имало V-образна форма, включително епидемии като SARS, грип H3N2 от 1968 г. ("Хонконг"), грип от 1958 г. H2N2 ("азиатски") и испански грип от 1918 г., пише сп. Harvard Business Review.За компаниите най-важното след кризата е да продължат напред дори и с цената на сериозни щети. Въпреки че дълбочината и продължителността на икономическия спад в други страни е невъзможно да се прогнозират, опитът на Китай показва сценарий, за който компаниите трябва да се подготвят. Имайки предвид времето за създаване и прилагане на нови политики в големите компании, планирането на възстановяването трябва да започне, докато все още те реагират на кризатаСамо шест седмици след разкриването на първоначалното огнище изглежда, че Китай е в ранните етапи на оттласване от дъното. Данните за март показват, че производството започва да се възстановява, макар и бавно.Компаниите трябва да очакват различни скорости на възстановяване за различните сектори. Това не е изненадващо, поради което се изискват и различни подходи. Цените на акциите паднаха във всички сектори през първите две седмици от ускоряването на епидемията в Китай, но водещите отрасли като IT, здравно оборудване и услуги се възстановиха за няколко дни и вече се покачват. По-голямата част от секторите връщат позициите си по-бавно, но достигнаха предишни нива в рамките на няколко седмици. Все пак най-засегнатите като транспорта, търговията на дребно и енергетиката показват по-слаби признаци на възстановяване.Това означава, че компаниите трябва да използват различен подход, особено големите. Изданието дава пример с голям световен конгломерат за храни и напитки, използвал кризата, за да ускори дългосрочните промени в продуктовата си гама в Китай (вторият най-голям пазар в света), включително увеличаване на фокуса върху такива, свързани със здравето, и върху онлайн каналите за продажби. Компаниите могат да адаптират стратегията си на продажби географски - според динамиката на възстановяването от заболяването по региони и градове.Освен балансирането на продуктовото портфолио нуждите на новите клиенти също създават възможности за иновации. Когато са заплашени от криза, много компании избират защитни стратегии, но някои китайски компании смело са въвеждали иновации. Застрахователната индустрия е известна като консервативна, но в отговор на кризата Ant Financial добави безплатно покритие, свързано с коронавирус, към своите продукти. Това е от полза на клиента, като същевременно го насърчава да търси онлайн офертите на компанията.Разбира се, има такива сектори, които печелят в тази ситуация - става дума за електронна търговия, фармацевтика, IT компании, здравни компании, доставки от врата до врата. Това обаче е валидно не само за Китай.Най-важният урок и за правителствата в развитите държави, и за компаниите след излизането от кризата е, че е нужен нов модел на растеж. Досегашният, базиран на евтиното финансиране и трупане на дълг, ще е необходимо да се замени с такъв, в чиято основа да са иновациите.Кризата, както и предишната, ще разкрие не само уязвимите места, но и възможностите за подобряване на работата на бизнеса. Вероятно изкушението да се спаси всичко и да се продължи постарому и този път ще е огромно, но цената ще е прекалено висока. Така също като при хората има шанс вирусът да удари предимно най-уязвимите и страдащи и от други болести. А за разлика от при хората това не е непременно лошо.