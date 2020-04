С какви "оръжия" се изправяме срещу COVID-19

Съществуващи медикаменти за други заболявания бързо могат да се адаптират за COVID-19. СЗО вече провежда мащабно клинични изследване на четири потенциално ефективни лекарства и терапии



да преминават през всички фази на задължителните клинични изследвания, доказващи тяхната безопасност

Вероятно вече нееднократно сте чували, че все още няма доказано ефективно лекарство за новия коронавирус SARS-CoV2. Понастоящем няма специфично лечение, като препоръчаната терапия е само симптоматична. Или казано по-просто, пациентите приемат медикаменти, които потискат страничните ефекти от болестта като треска, суха кашлица и проблеми с дишането (и евентуално задушаване), докато тялото само изработи антитела срещу заразата. Понякога към това се добавя и терапия с антибиотици, които принципно не работят срещу вирусите, но са ефективни срещу вторично бактериално заразяване в белите дробове и развитие на опасна двустранна пневмония.Това, че все още няма изобретено лекарство, обаче не означава, че медицинската и фармацевтичната общност бездействат. Тъкмо напротив. За да съкратят максимално времето за реакция, през последните седмици изследователските институти и биотехнологичните компании започнаха серия експерименти със съществуващи медикаменти, които по принцип са предназначени за други заболявания и затова не се налага повторно. "Около 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании, за да се установи дали те са ефективни при лечение на пациенти с COVID-19. Компаниите споделят съединения и информация от своите бази данни в съвместен опит за ускоряване на разработването на терапевтични средства и диагностика за справяне с настоящите и бъдещите огнища на коронавирус", коментират от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.В края на март Световната здравна организация (СЗО) пък обяви началото на мащабно многонационално клинично изследване, което да провери ефекта на четири съществуващи медикамента и терапии върху новия коронавирус: експериментално лекарство, наречено ремдесивир, медикаментът за борба с малария хлороквин (или свързания с него хидроксихлороквин), комбинация от две лекарства срещу ХИВ, а също така съчетаването им с противовъзпалителното интерферон-бета. Японската биотехнологична компания Toyama Chemical, подразделение на конгломерата Fujifilm, пък проверява ефективността на противогрипно лекарство, наречено Avigan (известно и под името Favipiravir), което демонстрира добър потенциал срещу новата зараза. Във вторник Япония обеща да предостави въпросния медикамент абсолютно безвъзмездно на 20 държави, сред които и България. Други страни, като например съседна Турция, се опитват да приложат различен подход в лечението на болестта, като вливат на пациентите кръвна плазма от вече оздравели хора, която съдържа в себе си антитела.Ето и кратко описание на съществуващите медикаменти, които в момента се спрягат като потенциално най-обещаващи при лечението на SARS-CoV2:В началото на април антивирусният медикамент Avigan (Favipiravir) на FUJIFILM Toyama Chemical Co. Ltd. навлезе във фаза 3 от клинично изследване за ефективност и безопасност при лечение на пациенти с COVID-19. Медикаментът е лицензиран за производство и продажба в Япония. Той потиска грипния ензим РНК-полимераза, който е нужен за размножаване на вирусите, след като човешките клетки бъдат инфектирани. Новият коронавирус използва същия ензим, затова се предполага, че медикаментът може да е ефективен и към него.До момента Avigan е използван само при поява на нови или повторно появяващи се грипни щамове, при което други противогрипни лекарства са се оказали неефективни. Производството и разпространението му се правят само с разрешение на японското министерство на здравеопазването, така че никога досега не е пускано на пазара или предоставяно на болници и аптеки в страната и чужбина. Според Тимъти Шехан, специалист по коронавирус от Университета на Северна Каролина, обаче още е рано да обявяваме Avigan за "убиец" на COVID-19, защото медикаментът се е оказал неефективен срещу подобния коронавирус MERS.Това е антивирусен препарат, първоначално разработен за борба със смъртоносната зараза ебола. Създаден е от фармацевтичната компания Gilead Sciences. Последващи проучвания сочат, че медикаментът е способен да блокира не само ебола, но и причинителите на респираторните заболявания SARS и MERS, които са "братовчеди" на COVID-19. Първоначалните лабораторни тестове сочат, че медикаментът може да предотврати размножаването и на новия коронавирус. Вече има и първите неофициални доказателства, че Remdesivir има благотворен ефект при лечение на пациенти с COVID-19, но това не дава гаранция, че данните ще бъдат потвърдени и при клиничното изследване на СЗО, което може да препоръча масовото му прилагане в световен мащаб. В началото на април Gilead Sciences започна две клинични изследвания във Великобритания, които да проследят ефекта на медикамента при пациенти със средно и много тежки симптоми на новия коронавирус.В началото на март лекари в Марсилия, Франция, започват експериментално лечение на пациенти с хидроксихлороквин, вариант на съществуващия от около 90 години медикамент хлорохин, предназначен за борба с маларията. Те изпробват да дават по 200 милиграма от лекарството по три пъти дневно на 26 души, някои от които го приемат в комбинация с антибиотика азитромицин. Според техните данни шест дни по-късно болните са имали понижено ниво на вирусно заразяване в сравнение с пациенти в друга болница, които са били подложени на различно лечение. Следва още едно проучване с 90 пациенти.Заключенията от изследването засега не се приемат за официални, тъй като в него участват твърде малко хора. "Не става дума за клинично изследване. Така че не може да се направи категорично изявление по въпроса", коментира по този повод Антъни Фаучи, главен експерт по заразните болести на САЩ. Въпреки това обаче американският президент Доналд Тръмп директно обяви, че въпросният медикамент "променя правилата на играта" в битката с COVID-19. По неофициални данни хлороквинът успешно е прилаган и в Китай по време на епидемията в област Ухан. Трябва да се има предвид обаче, че самолечението и предозирането с хлороквин/хидроксихлороквин (които са лечение за автоимунни заболявания и се продават в аптеките в съседните страни) също може да бъде изключително опасно.Въпросните две лекарства, както и комбинацията с естествено произвеждания от човешкото тяло противовъзпалителен интерферон-бета, също попадат в "късия списък" на СЗО с потенциално перспективни медикаменти в битката с новия коронавирус. Благотворният им ефект е докладван от медици в Тайланд още през февруари. Медикаментите също са използвани по време на епидемиите от SARS и MERS, където са имали благотворен ефект върху болните. Клинично изследване върху тежко болни 199 пациенти, публикувано в авторитетното научно списание The New England Journal of Medicine, обаче охлажда ентусиазма по темата. Според него анти-HIV медикаментите не са намалили нивото на смъртност, нито са ускорили оздравяването. От СЗО планират да продължат изследванията на комбинацията Lopinavir/Ritonavir, тъй като участниците в гореспоменатото проучване са били твърде болни. Планира се да се провери ефектът на медикаментите в по-различни комбинации, както и при пациенти с по-лека симптоматика.