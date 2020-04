Над 70 европейски лидери алармират за "неприемлива концентрация на власт" от Орбан

В условията на пандемия Орбан може да управлява чрез декрети за неопределено време



Пандемията се оказа едно от най-големите предизвикателства пред унгарския премиер Виктор Орбан. Неговият отговор - да управлява чрез декрети за неопределено време, за да се справи със заразата, предизвика критиката на ЕС. Парламентът, доминиран от партията на Орбан, даде и правомощия на премиера да праща в затвора до 5 години хора, които разпространяват фалшива информация или подкопават усилията за борба с коронавируса. Правителството коментира, че целта на промените е "да се предотвратява, контролира и елиминира" болестта, а говорител на Орбан подчерта, че никой не знае колко време ще продължи пандемията, но парламентът може да прекрати извънредните правомощия по всяко време.Миналата седмица Европейският парламент прокара резолюция, окачествяваща действията на Будапеща като "напълно несъответстващи на европейските ценности" за демокрация и справедливост. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази опасения, че мерките, предприети от Орбан, отиват прекалено далече. "Те трябва да бъдат ограничени до това, което е необходимо. Трябва да бъдат стриктно пропорционални, да не продължават неограничено време и да бъдат подложени на редовен мониторинг", коментира тя.Последваха и други реакции. "Капитал", президентът (2012 - 2017 г.) Росен Плевнелиев и още над 70 европейски лидери се подписаха под отворено писмо по инициатива на CIVICO Europа, алармираща за безпрецедентното отклоняване от европейските ценности и неприемливата концентрация на власт от Орбан в борбата срещу COVID-19 в страната. CIVICO Europа даде началото на този призив за демокрация в Унгария и в ЕС, към който се присъединява голяма част от европейския политически, академичен и културен елит, сред който и четирима членове на предишната комисия (президентът Юнкер, вицепрезидентът Катайнен, комисарите Малстрьом и Моедас). Призивът е публикуван във водещи медии в над 20 страни, с което се цели да се даде гласност и да бъдат предприети спешни действия.Публикуваме превод на писмото и пълния списък на подписалите го. Оригиналният текст може да бъде видян на civico.eu/news.Ние, европейците, трябва да се борим с два вируса едновременно и с еднаква ярост: COVID-19, атакуващ нашите тела, и още една инфекция, засягаща нашите идеали и демокрации.На 30 март 2020 г. унгарският парламент прие текст, който позволява на правителството да спре изпълнението на някои закони, да се отклони от разпоредбите, залегнали в съществуващите, и да прилага допълнителни извънредни мерки с указ за практически неограничен период от време, с нови ограничения за медии и информация.Такава концентрация на власт е безпрецедентна за Европейския съюз. Тя не служи в борбата срещу COVID-19 или неговите икономически последици. Вместо това отваря вратата за всички видове злоупотреби, с публичните и частните активи в полза на изпълнителната власт, което до голяма степен е непонятно. Това е кулминацията на 10-годишния стремеж на Унгария към авторитаризъм и е опасно. Всъщност с голяма тревога наблюдаваме, че премиерът Виктор Орбан поведе страната си по път, отклоняващ се от европейските норми и ценности през последното десетилетие. Това заграбване на властта в отговор на COVID-19 е само нова и тревожна глава от дълъг процес на отстъпление от демокрацията. Политическата опозиция, социалният диалог и свободата на словото все повече се заглушават, като различни университети, културни центрове, бизнес групи и организации на гражданското общество понасят тежестта на авторитарното управление на г-н Орбан.Европейският парламент на два пъти анализира и осъди тази недемократична тенденция с докладите на Tavares и Sargentini съответно през 2013 г. и 2018 г.За тези, които вярват в ценностите на върховенството на закона и демократичното управление, бездействието не е възможност. Съюзът рискува да дискредитира всичките си усилия за насърчаване на демократичните процеси, върховенството на закона, прозрачността, солидарността и социалния диалог не само във всички държави членки, но и сред страните кандидатки.За да се изправят пред тази пандемия, определяща поколението, всички държави от ЕС трябва да приемат трудни мерки, които до известна степен ограничават гражданските права на техните граждани. Тези мерки обаче трябва да останат пропорционални и обосновани и да имат временен характер.Разрешаването на управлението с правителствени постановления за практически неограничен период от време е тежко нарушение на договорите на ЕС, на Хартата на основните права и на Европейската конвенция за правата на човека. Ето защо осъждането и санкционирането на атаката на г-н Орбан срещу демокрацията днес е по-решаващо от всякога.Затова призоваваме всички заинтересовани страни - европейски институции, национални институции и правителства, граждани, гражданско общество и медии - да бъдат толкова бдителни, колкото могат. Време е за широка мобилизация и колективни действия.Призоваваме националните медии да посвещават новинарски сегменти на ситуацията в Унгария всеки ден, ако има нужда. Ние също така ги молим да предоставят на унгарските граждани като европейски граждани безплатен достъп до тяхното съдържание като източник на плуралистична и независима информация. Призоваваме Комисията като пазител на Договорите да реагира спешно и да предложи санкции, пропорционални на тежестта на такова неприемливо нарушение на европейските правила и ценности.Европейският парламент и Съветът трябва незабавно да приемат тези санкции.COVID-19 трябва и ще бъде победен благодарение на демократичните процеси, прозрачните действия и плуралистичната информация. Именно отстоявайки тези ценности, ние ще мобилизираме европейското население и ще гарантираме, че общият ни път към възстановяване се радва на широка подкрепа.Най-накрая призоваваме всички европейски граждани да гледат на случващото се в Унгария не като на процес от външен характер, а като основна заплаха за нашия общ интерес. Време е всички ние да се обединим в тази борба. Залог е не само нашето здраве, но споделените ни идеали и оцеляването на нашия Съюз и демокрации.CIVICO Europa Members:Laszlo Andor (HU), Economist, former Member of the European CommissionGuillaume Klossa (FR), Co-President of CIVICO Europa, former Director of the European Broadcasting Union, former Sherpa to the reflection group on the future of Europe (European Council)Francesca Ratti (IT), Co-President of CIVICO Europa, former Deputy Secretary General of European ParliamentGuy Verhofstadt (BE), MEP, former Prime MinisterCivico Europa contributors ( www.civico.eu): Gian-Paolo Accardo (IT), Editor in chief of VoxEuropBrando Benifei (IT), MEPAndras Bozoki (HU), Professor, former Minister of CultureJean-Pierre Bourguignon (FR), mathematician, former President of the European Research CouncilFranziska Brantner (DE), MP, former MEPSaskia Bricmont (BE), MPPhilippe de Buck (BE), former DG Business EuropeJasmina Cibic (SLO), ArtistTremeur Denigot (FR), Director of communications CIVICO EuropaMladen Dolar (SLO), PhilosopherPaul Dujardin (BE), BOZAR Director GeneralPascal Durand (FR), MEPUffe Ellemann-Jensen (DK), former Minister of Foreign AffairsMichele Fiorillo (IT), Philosopher, Responsible for civic movements network CIVICO EuropaCynthia Fleury (FR), Philosopher, PsychoanalystMarkus Gabriel (DE), PhilosopherSandro Gozi (IT), MEP, President of the European Federalist Union, former Secretary of State for European AffairsUlrike Guerot (DE), Political scientistDavid Harley (UK), Writer, former Deputy Secretary General of the European ParliamentGabor Horvat (HU), JournalistSrecko Horvat (HR), PhilosopherDanuta Hübner (PL), MEP, former Member of the European CommissionTvrtko Jakovina (HR), HistorianMiljenko Jergovic (HR), writer and journalistJean-Claude Juncker (LU), former Prime Minister, former President of the European CommissionJyrki Katainen (FI), former Prime Minister, former Vice-president of the European CommissionAleksander Kwasniewski (PL), former President of the RepublicChristophe Leclercq (FR), Founder EuractivChristian Leffler (SE), former Deputy Secretary General of the European External Action ServiceSándor Léderer (HU), Co-founder and Director of K-MonitorBernard-Henri Lévy (FR), PhilosopherSven-Otto Littorin (SE), former Minister for EmploymentCecilia Malmström (SE), former member of the European CommissionHenri Malosse (FR), 30th President of the European Economic and social CommitteeJoelle Milquet (BE), former special Adviser of the President of the European Commission, former Deputy Prime MinisterAlexandra Mitsotaki (GR), President of the World Human ForumCarlos Moedas (PT), former Member of the European CommissionJohn Monks (UK), Member of the House of Lords, former Secretary general of the European Trade Union ConferenceJonathan Moskovic (BE), Adviser in democratic innovationNiklas Nordstrom (SE), former Mayor of Lulea and former Chairman of Business SwedenStojan Pelko (SLO), former State Secretary for cultureRosen Plevneliev (BU), former President of the RepublicMagali Plovie (BE), President of the French-speaking Brussels ParliamentMiguel Poiares Maduro (PT), former Minister for Regional DevelopmentVesna Pusic (HR), Sociologist, MP, former Deputy Prime Minister and former Minister of Foreign AffairsNina Rawal (SE), EntrepreneurMichel Reimon (AT), former MEPMaria Joao Rodrigues (PT), former Minister, former MEP, President of the Foundation for European Progressive Studies (FEPS)Petre Roman (RO), former Prime MinisterTaavi Roivas (EST), former Prime MinisterLavinia Sandru (RO), JournalistFernando Savater (ESP), PhilosopherRoberto Saviano (IT), Writer, journalistMajda Sirca (SLO), former Minister for CultureDenis Simonneau (FR), President of EuropaNovaClaus Sorensen (DK), former Director General at the European CommissionGesine Schwan (DE), former Dean of the Frankfurt Viadrina University, former candidate to presidency of the Federal German RepublicVladimir Spidla (CZ), former Prime Minister, former Member of the European CommissionFarid Tabarki (ND), Journalist, producerRui Tavares (PT), Writer, historian, former MEPZeljko Trkanjec (HR), Editor in Chief of Euractiv.hrMonika Vana (AT), MEPAlvaro de Vasconcelos (PT), former Director of the European Union SecurityInstituteCédric Villani (FR), Fields Medal, MPPietro Vimont (FR), Cofounder of CIVICO EuropaSasha Waltz & Jochen Sanding (DE), respectively Choreographer and Director of the Sasha Waltz CompanyJosef Weidenholzer (AT), Professor, former MEPMarlene Wind (DK), Professor, writerSlavoj Zizek (SLO), PhilosopherAlenka Zupancic (SLO), PhilosopherCapital (BU)Delo (SLO)De Morgen (BE)Die Press (AT)Jutarnij.hr /euractiv.hr (HR)Ekatherimi (GR)La Stampa (IT)Le Soir (BE)Libération (FR)Nepszava (HU)Die Press (AT)Politiken (DK)Publico (PT)VoxEurop (EU)Изчакват се: El Pais (ES), The Guardian (UK), Gazeta (PL), Postimees (ES), Adevarul (RO), Tageblatt (LU)