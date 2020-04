Индийска компания ще започне да прави ваксина, разработена от "Оксфорд", след 2-3 седмици

Serum Institute of India (SII) обяви, че вероятно ще започне производството на ваксина срещу COVID-19, разработена от Оксфордския университет, през следващите две-три седмици, и се надява да я пусне на пазара до октомври, ако клиничните изпитания върху хора са успешни. Компанията си партнира с Оксфордския университет като една от седемте глобални институции, произвеждащи ваксината, съобщава Hindustan Times."SII ще произвежда ваксината в очакване на успешни клинични изпитания до септември-октомври в Обединеното кралство След това SII е взел решение да започне производството на свой риск. Решението е взето единствено да се даде начален старт на производството, да има на разположение достатъчно дози, ако клиничните изпитания работят", казва в изявление Адар Поонуала, главен изпълнителен директор на индийската компания. Ваксините ще бъдат произведени в съоръжения на компанията в Пуне, тъй като изграждането на нов завод за ваксини срещу коронавируса би отнело около две-три години, добави той.Изпитанието на ваксината върху хора започна в "Оксфорд" миналия четвъртък, като първите двама от 800 здрави доброволци, наети за изследването, бяха инжектирани с нея. Това е шестата ваксина срещу коронавируса, която влиза в първата фаза на клиничните изпитания, което дава надежда за намирането на антидот срещу вируса, който продължава да се разпространява. Ако изпитанията са успешни, учените се надяват до септември да бъдат готови 1 млн. дози и драстично да увеличат производството след това."Нашият екип работи в тясно сътрудничество с д-р Хил (професор Адриан Хил) от Оксфордския университет и очакваме да започнем производството на ваксината след две-три седмици и да произвежда 5 млн. дози на месец през първите 6 месеца, след което, надяваме се да увеличим производството до 10 млн. дози на месец", казва Адар Поонуала според The Press Trust of India. Компанията планира да започне изпитванията на ваксината в Индия след необходимите регулаторни одобрения, които са в ход."Имайки предвид настоящата ситуация, ние сме финансирали това начинание с лични средства и се надяваме да успеем да привлечем подкрепата на други партньори за по-нататъшното увеличение на производството на ваксина", казва изпълнителният директор.Пробното проучване ще покаже дали новата ваксина е безопасна и може да генерира силен имунитет срещу коронавируса и да предпази здравите хора от зараза. Регулаторите работят със SII, за да осигурят безпроблемно преминаване на процедурата. Компанията по-рано заяви, че няма да патентова нито една ваксина срещу COVID-19, която разработва. Попитан за тази позиция, главният изпълнителен директор потвърди: "Няма да патентоваме ваксината за COVID-19 и ще я предоставим на разположение за всички, не само в Индия, но и по целия свят."Който разработи и създаде ваксината, ще се нуждае от много партньори, за да я произведе, добавя той. Адар Поонуала се надява която и компания да разработи успешна ваксина, да не я патентова, а да я предостави на базата на търговско споразумение на колкото се може повече производители по света, за да се произведат милиарди дози с бързи темпове.