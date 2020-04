Марк Карни: Икономиката трябва да отстъпи на човешките ценности

[Shutterstock]

Темата накратко Кризата вероятно ще ускори фрагментираността на световната икономика.

Навлизаме в свят, в който фирмите ще се очаква да бъдат подготвени за "черни лебеди" и да планират катастрофи.

Когато всичко приключи, компаниите ще бъдат съдени по това "какво са направили по време на войната", как са се отнасяли към своите служители, доставчици и клиенти, по това кой е споделил и кой е натрупал.

По-дълбоките опасения включват етапа, в който икономиките търпят разрушаване на веригите на доставки, а не просто прекъсване.

Колко компании, които досега са били жизнеспособни, ще бъдат трайно обезценени?

И колко хора ще загубят работата си и принадлежността си към работната сила?

Разбирането за стойност ще се промени в света след COVID-19. На едно ниво това е очевидно - оценките на глобалните финансови пазари се сринаха, като много от тях претърпяха най-резкия си спад от десетилетия насам. По-важното е, че традиционните двигатели на стойност бяха разклатени, а нови ще придобиват популярност и има вероятност пропастта между това, което пазарите ценят, и това, което хората ценят, да се затвори.Текущите оценки на финансовите пазари отразяват дълбоката несигурност по пътя на вируса и продължителността на времето, през което глобалната икономика ще остане блокирана. Колко тримесечия на печалби ще бъдат загубени? Колко бързо ще бъде възстановяването, когато то дойде?Отговорите на тези въпроси, повече от което и да било краткосрочно потъване на БВП, ще бъдат истинските измерители за ефективността на реакциите на правителствата, компаниите и банките.Ако това бяха единствените проблеми, щяха да се прилагат класически мантри за стойност (като например инвеститорските "кога да хвана падащия нож" или за покупки, "когато има кръв по улиците") и вниманието щеше да се насочи, както вече стана при някои, към съвсем реалните възможности, които кризата разкри: работата от вкъщи, електронното здравеопазване, дистанционното обучение.Докато нашите дигитални и локални животи се разширяват, а физическите и глобалните се свиват, тази промяна ще създава и унищожава стойност. Творчеството и динамичността все още ще бъдат високо ценени, но нови вектори ще оформят стойност: икономическа, финансова, психологическа и социална. Във възходящ ред вземете под внимание:, кризата вероятно ще ускори фрагментираността на световната икономика. Докато не бъде намерена и широко приложена ваксина, ще останат ограниченията за пътуване. Дори след това местната устойчивост ще бъде ценена повече от глобалната ефективност., голяма част от корпоративната стойност на компаниите ще се осигурява от извънредна финансова подкрепа и ще бъде унищожена от загубата на паричен поток. По-високият им дълг ще увеличи рисковете за основния капитал и ще натежи на способността им за растеж. Финансовите отношения между държавата и частния сектор вече се задълбочиха драстично. Как ще изглежда изходът от тази ситуация и колко време ще отнеме той? Дали държавата ще остане вплетена в търговията и така ще ограничи частната динамика?, критичният опит от едновременната здравна и икономическа криза ще промени начина, по който компаниите балансират риска и устойчивостта. Навлизаме в свят, в който фирмите ще се очаква да бъдат подготвени за "черни лебеди", както ги нарича икономистът и писател Насим Николас Талеб, като оценяват антикрехкостта, и да планират катастрофи. Финансовият сектор научи тези уроци по трудния начин по време на световната финансова криза, поради което банките все още разполагат с достатъчно капитал, за да бъдат част от решението сега. Кои компании ще оперират с минимална ликвидност, опънати вериги за доставки и привидни планове за действие в извънредни ситуации? Кои правителства ще разчитат на глобалните пазари за справяне с местни кризи?икономическите наративи на хората ще се променят. След десетилетия, в които рискът беше прехвърлян върху индивидите, сметката пристигна и хората не знаят как да я платят. Цели поколения изпитват страх от безработица и усещат тревожността, която идва с неадекватната или недостъпна здравна помощ. Тези уроци няма скоро да бъдат забравени. Те ще имат трайни последици за секторите, които разчитат на агресивното заемане от домакинствата, процъфтяващия пазар на жилища и т.нар. gig икономика.Това сочи към един последен, по-задълбочен въпрос. Както твърди философът Майкъл Сандел, през последните десетилетия едва доловимо, но безмилостно преминаваме от пазарна икономика към пазарно общество. Все повече, за да бъдат оценени, актив или дейност трябва да бъдат на пазара. Например Amazon е една от най-ценните компании в света, но регионът на Амазония не се появява в никоя счетоводна книга, докато не бъде лишена от зеленината си и превърната в земеделска земя. "Цената на всичко" се превръща в "стойността на всичко".Тази криза може да помогне да се обърне това отношение, така че обществените ценности да помогнат за формирането на частната стойност. Когато бъдат притиснати, обществата поставят приоритет първо и преди всичко върху здравето и след това се справят с икономическите последици. В тази криза знаем, че трябва да действаме като взаимозависима общност, а не като независими индивиди, така че ценностите на икономическата динамика и ефективност се нареждат до ценности като солидарност, справедливост, отговорност и състрадание.Всичко това представлява тест на капитализма на заинтересованите страни. Когато всичко приключи, компаниите ще бъдат съдени по това "какво са направили по време на войната", как са се отнасяли към своите служители, доставчици и клиенти, по това кой е споделил и кой е натрупал.След COVID-19 кризата е разумно да се очаква хората да искат подобрения в качеството и обхвата на социалната подкрепа и медицинските грижи, по-голям фокус върху управлението на опасните рискове и да се обърне повече внимание на съветите на научни експерти.Големият тест дали тази нова йерархия на ценностите ще надделее е изменението на климата. В крайна сметка изменението на климата е проблем, който:• включва целия свят, от който никой няма да може да се самоизолира;• се прогнозира като основния риск в бъдещето от научните среди;• можем да адресираме само ако действаме предварително и солидарно.Мнозина сравняват корона кризата и въоръжените конфликти. След като беше спечелена Първата световна война, призивите бяха да се работи за това Великобритания да е "подходяща страна за живот за героите". След като тази война срещу невидим враг приключи, амбициите ни трябва да бъдат по-смели - не по-малки от това да направим "планетата подходяща за живот на нашите внуци".*Марк Карни беше управител на Bank of England до март 2020 г.2020, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved