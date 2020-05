СЗО: Коронавирусът може да стане като HIV – никога да не си отиде

Коронавирусът може никога да не си отиде, твърди д-р Майк Райън - директор по извънредните ситуации към Световната здравна организация (СЗО). По думите му HIV не си е отишъл, но светът се е научил да живее с него.Д-р Райън посочва, че не смята, че "някой може да прогнозира кога тази болест ще изчезне". И допълва, че дори да бъде открита ваксина, контролирането на вируса ще изисква огромни усилия. "Важно е това да се знае - коронавирусът може да стане просто поредният ендемичен вирус в нашето общество и може никога да не си отиде", коментира той.Жертвите на пандемията са близо 300 000 души в световен мащаб, а над 4.3 млн. са заразените, пише британската ВВС. В момента се разработват около 100 потенциални ваксини, но д-р Райън отбелязва, че има болести, които все още не са изкоренени, въпреки че за тях има ваксини.Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус заявява: "Траекторията е в нашите ръце и е отговорност на всеки. Всички трябва да допринесем за спиране на тази пандемия." Според него няма сигурен начин за облекчаване на карантинните мерки, наложени от страните, без опасността от предизвикване на втора вълна на заразата. "Много държави биха искали да излязат от различните мерки. Но ние препоръчваме степента на тревога във всяка страна да бъде на възможно най-високо ниво", казва генералният директор на СЗО.Главният учен на СЗО Соумиа Сваминатан смята, че ще са необходими 4 или 5 години, преди коронавирусът да бъде под контрол. Пред Financial Times тя коментира, че много фактори ще определят колко дълго и до каква степен болестта ще продължава да бъде заплаха, включително дали ще мутира, какви ограничителни мерки са въведени и дали ще бъде открита ефективна ваксина. Според нея ваксината "в момента изглежда като най-добрия изход", но има много въпросителни относно безопасността и ефективността й, както и относно производството и справедливото разпределение сред страните и засегнатите групи. Освен това ваксината може да спре да работи, ако междувременно вирусът се измени.Питър Пиът, професор по глобално здраве в London School of Hygiene and Tropical Medicine, казва, че в сегашната ситуация държавите ще трябва да мислят за години, а не за месеци: "Като общество трябва да намерим начин да живеем с това." Според него правителствата трябва да се преориентират от налагането на карантинни мерки към въвеждането на "таргетиран вид интервенции".