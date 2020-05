Пандемията и замърсяването с пластмаса: Устойчивостта отиде на боклука

Преди пандемията найлоновото пликче бе в отстъпление в ЕС, а сега се завърна



Темата накратко Пандемията води до употреба на рекордно количество маски и ръкавици, както и до възраждането на опаковките за еднократна употреба.

Пластмасата е ключова за защитата на хората, особено на медицинските работници на първа линия срещу COVID-19.

Но природозащитниците са притеснени, че постигнатият напредък в ограничаването на пластмасовите отпадъци е напът да бъде зачеркнат.

Възползване от момента



Индустрията за производството на опаковки се възползва от създалата се ситуация. Европейски лобистки групи настояват Брюксел да забави предстоящите регулации и да премахне забраната на някои пластмасови изделия за еднократна употреба. "Секторът за производство на найлонови пликчета претърпя много загуби в последно време и сега обикаля наоколо, твърдейки, че пластмасата за еднократна употреба е по-хигиенична от торбите за многократно използване. Това твърдение подхранва тревогите на хората", посочва пред Politico Джейн Мънк, управляващ директор на неправителствената организация Food Packaging Forum.

И храната се изхвърля



Пандемията пречи на ЕС да постигне и друга своя амбициозна цел освен ограничаването на пластмасата, а именно намаляването наполовина на изхвърляната храна в блока до 2030 г. В условията на пандемия големи количества хранителни стоки се изхвърлят заради затварянето на ресторантите, баровете и хотелите, както и поради проблеми с веригите за доставки. Освен това много разтревожени граждани се презапасиха с храна, която остана неизконсумирана. Особено притеснително е положението в млечния сектор - тъй като цената на млякото спадна, някои фермери изхвърлят непродаваемата продукция. В същото време затворените граници и ограниченията при пътуванията спряха пристигането на трансгранични сезонни работници, в резултат на което реколтата в много страни остава необрана по полетата.

ЕС тъкмо предприе амбициозен курс към намаляване на замърсяването с пластмаса и се сблъска челно с пандемията от коронавирус. В много супермаркети плодовете и зеленчуците вече се предлагат в индивидуална найлонова опаковка, а клиентите, които се притесняват да не се инфектират, са доволни от това нововъведение. Същевременно рециклирането в много европейски градове спря заради въведените карантинни мерки, социалната дистанция, ограничения операционен капацитет и опасенията за "заразени" отпадъци. В резултат подлежащи на рециклиране боклуци сега се горят или изхвърлят на сметища.Пандемията е напът да зачеркне постигнатия дотук напредък в ограничаването на пластмасовото замърсяване. Тя създава планини от отпадъци, сред които ръкавици за еднократна употреба, маски, защитни облекла и опаковки от дезинфектанти. Кризата с коронавируса доведе до увеличаване на производството на така необходимите сега пластмасови продукти и правителствата започнаха да се надпреварват да се запасяват. Скорошен доклад на BloombergNEF пък посочва, че "загрижеността за хигиената на храните заради COVID-19 ще увеличи използването на пластмасови опаковки и ще ликвидира досегашния напредък на компаниите в сферата".От гражданите, които изхвърлят ръкавици и маски, до важните регулации за употребата на пластмаса, които са анулирани или отложени в някои страни, проблемът с отпадъците заема второстепенно място по време на тази извънредна здравна криза. "Хората сега са по-фокусирани върху хигиената, когато става въпрос за хранителни стоки, и нямат доверие в продукти без опаковки", казва пред Politico Мара Ханкър, управляващ директор на Германското лоби за пластмасови опаковки. Пред CNN Джон Хокевар, директор по въпросите на океаните към Greenpeace, посочва: "Пред къщата ми навсякъде се въргалят изхвърлени ръкавици и маски. Структурата им ги прави особено опасни за морските животни. Ръкавиците могат да заприличат на медузи или друг вид храна за костенурките, а връзките на маските могат да ги удушат."Екологични алтернативи на пластмасата като торби за многократна употреба в момента се възприемат като по-опасни. Някои европейски търговци на дребно не позволяват на клиентите си да използват собствени съдове при поръчването на храна за вкъщи, за да се избегне рискът от заразяване. Кафенета пък забраняват чашите за многократна употреба и сервират напитки само в такива за еднократно използване. Голяма част от притесненията идват от изследвания като това на американския Национален здравен институт, според които вирусът може да се задържи до три дни върху някои повърхности. Честото схващане е, че е по-малко вероятно пластмасовите материали да съдържат вируса, но проучване, публикувано в, показва, че той може да живее до 24 часа върху хартия, картон и тъкани в сравнение с до 72 часа върху пластмаса."Преди пандемията найлоновото пликче бе в отстъпление. Пластмасата за еднократна употреба бе обект на агресивни и успешни рестрикции. Потребителите започнаха да си дават сметка, че трябва да намалят количеството употребявана пластмаса. Компаниите се прехвърляха на по-устойчиви материали. Сега санитарните съображения заплашват годините напредък", пише в свой анализ NBC News. Преди появата на коронавируса обществените нагласи накараха брандове и търговци на дребно да използват по-малко опаковки. Някои стоки, като например свежата продукция, можеха да се купят без придружаващи найлонови пликчета. Докато сега процесът се връща наобратно. И въпросът е може ли рециклиращата индустрия да преживее пандемията? Може ли все още да се постигне устойчива икономика по отношение на пластмасата?"Всички тези мерки са обявени като временни, но колко дълго ще се задържат, подхранвани от тревогите относно здравето? С настъпването на COVID-19 изглежда, че се обръщаме към пластмасата за еднократна употреба", пише в блога си Гжегож Пежко, икономист от Световната банка.Справянето с нарасналото количества пластмасови отпадъци ще бъде огромно предизвикателство за правителствата по света, особено за развиващите се страни. "Знаем, че замърсяването с пластмаса е глобален проблем, съществуващ преди коронавируса. Но сега наблюдаваме много усилия на индустриите да изтрият част от успеха, който постигнахме. Трябва да сме много внимателни накъде ще поемем след пандемията", заявява пред CNN Ник Малос от неправителствената организация Ocean Conservancy.Пластмасата е ключова в предпазването на хората, особено на медицинските работници, които са на първа линия срещу коронавируса. Но същевременно увеличеното използване на пластмасата за еднократна употреба ще има дългосрочен ефект върху околната среда. Иронията е, че докато произвеждаме пластмаса, за да се борим срещу здравната криза, допринасяме за задълбочаването на друга криза. Както посочва Ник Малос: "На първо място това е време за приоритизиране на обществената безопасност. Но също така трябва да осъзнаем, че проблемът с отпадъците, който бе осветлен от тази пандемия, също е от значение."