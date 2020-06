Коронавирусът в Бразилия: Катастрофа, а пикът предстои

Прогнозите са, че през лятото Бразилия ще надмине САЩ като най-засегната от болестта държава в света. Изчисления на Institute for Health Metrics and Evaluation към University of Washington показват, че смъртните случаи от COVID-19 могат да надскочат 125 000 души в началото на август и да продължат да нарастват след това. "Бразилия трябва да последва примера на Италия и Испания чрез налагането на мерки за установяване на контрол над епидемията. Дотогава прогнозираме, че броят на жертвите ще продължава да се увеличава, че ще има недостиг на жизненоважни болнични ресурси и че пикът на смъртните случаи може да не бъде достигнат до средата на юли", коментира директорът на Institute for Health Metrics and Evaluation Кристофър Мъри.

Вместо да наблегне на увеличаване на тестването и на проследяването на контактите Болсонаро предприема действия, които не са доказали ефективността си. "Решенията се вземат не на базата на доказателства и емпирични данни", заявява пред в. New York Times Денис Гарет, епидемиолог, работил над 20 години в американския Centers for Disease Control and Prevention. Ненаучният подход на президента обаче е сериозна заплаха за страната.