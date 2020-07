Пандемията от Covid-19 разкри недостига на медицински сестри в Южна Европа

От другата страна на статистиката е Гърция, която е имала 3.31 медицински сестри на хиляда жители през 2017 г. По данни на Евростат други южни страни също имат голям недостиг на персонал. Испания, която е с 5.74 специалисти по здравни грижи на хиляда души, и Италия с 5.80, са с много по-голям недостатък на работна ръка отколкото северните им съседи. По време на пика на пандемията двете държави се превърнаха в епицентър на здравната криза. Спешната ситуация около Covid-19 разкри по-ясно от всякога една от историческите слабости на тези страни - недостигът на медицински сестри. Колкото по-малко са медицинските сестри на пациент, толкова по-лоши са здравните резултати, показва проучване в 300 болници от 9 европейски държави.

Италия и Испания имат и по-нисък от средния коефициент на сестри към лекари. Общо взето северните и централноевропейските страни имат три сестри на всеки лекар - близо до средната стойност според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). За разлика от тях Италия има 1.45, а в Испания коефициентът е близък: 1.48. Това е защото броят лекари в двете държави се доближава до средния за Европа за разлика от броя сестри, които са много по-малко в южните страни.

"Нашата здравна система се фокусира повече върху лечението, отколкото върху грижата за хората или превенцията на болести", обяснява Мар Роша, говорител на Official College of Nursing of Madrid (CODEM) в Мадрид.