Изчисти ли финансите си Ватиканът

Малките европейски страни са създавали главоболия на финансовите регулатори в миналото. Две от тях, а именно Сан Марино и Ватиканът, ще бъдат посетени от инспектори на Moneyval в края на септември - организация, чиято цел е да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма в Европа. Инспекторите ще пристигнат в деликатен момент. През следващата пролет Европейският съюз планира да отпусне 209 млрд. долара на Италия, за да й помогне да се възстанови от пандемията от covid-19. Ако пресметнем инфлацията и икономическия растеж, парите са повече в сравнение с това, което е било инвестирано в страната по време на следвоенния план "Маршал".

Много от европейските пари ще бъдат насочени към по-бедната южна част на страната. Но точно там италианската мафия най-лесно може да пренасочи фондовете и договорите към себе си. Ако има две неадекватно управлявани мини държави пред себе си, това ще й предложи лесен начин да изпере европейското финансиране.

Изпълнителният директор на Europol Катрин Де Бол предупреди по време на скорошна визита в Рим, че организацията е засякла ръст на организираната престъпност в европейската икономика и е помолила държавите членки да бъдат бдителни в процеса на възстановяването й. В един от последните си доклади Moneyval подчертава, че Сан Марино е отчела напредък при въвеждането на силна система срещу пране на пари. Но въпреки явните намерения на Папа Франциск да ревизира оплетените финанси, Светият престол изглежда все по-проблемен. Водят се два спора. Първият е свързан с Ватиканската банка, или още позната като Institute for the Works of Religion (IOR) - кредитор, разположен в града държава. Вторият е съдебно разследване за дейността на Римската курия, централната администрация на католическата църква, последиците от което се отразиха и в чужбина.