Тестовият сателитен интернет на SpaceX ще заработи до дни

Компанията SpaceX на милиардера Илън Мъск официално даде старт на отворения бета-тест на високоскоростната онлайн услуга Starlink, чиято крайна цел е осигури бърз сателитен интернет с много ниско закъснение на сигнала във всяка точка на планетата и има шанс да промени изцяло правилата на глобалния комуникационен пазар.

В понеделник някои от потребителите, които са заявили желание да се включат в първоначалните изпитания, са получили мейл с условията за участие. Тестовата кампания шеговито е наречена "Better Than Nothing Beta" ("По-добре от нищо"), намеквайки, че първоначално орбиталният интернет може и да не е особено стабилен.

"Както се разбира от заглавието, опитваме се да снижим първоначалните ви очаквания", гласи съобщението, подписано със "Starlink Team". "Преносът на данни ще варира между 50 и 150 мегабита, а закъснението на сигнала ще е между 20 и 40 милисекунди през следващите няколко месеца, докато разширяваме системата Starlink. Ще има и кратки периоди, когато изобщо няма да има връзка", допълват от компанията.