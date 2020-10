Изборите в САЩ: Как Тръмп все пак може да спечели

...и мислимите немислими

Още една голяма неизвестна е свързана с определянето на валидността на бюлетините и броенето им. И голяма част от несигурността е свързана с масовото гласуване по пощата заради притесненията от заразяване с коронавирус. Ако преди четири години 25 млн. американци са подали бюлетините си по този начин, сега се очаква това да направят 80 млн. "Този огромен брой пуснати по пощата бюлетини поставя под огромен натиск изборните комисии да ги обработят правилно и същевременно бързо", казва пред "Капитал" Лоурънс Дъглас, професор по право от Amherst College и автор на книгата Will He Go?: Trump and the Looming Election Meltdown in 2020 (Ще си тръгне ли той: Доналд Тръмп и надвисналата изборна катастрофа през 2020).

Бързината има значение, защото колкото повече се забавят изборните резултати, толкова повече пространство се отваря за пропаганда, че вотът е фалшифициран. "Много е възможно в деня на изборите да не знаем кой е спечелил. В зависимост от това какво се случва в "колебаещите се щати", може да минат дни или дори седмици, преди да бъде обявен победител. Ще е нужно търпение, особено предвид вероятността злонамерени сили да разпространяват конспиративни теории, че забавянето е в резултат на измами", предупреждава Лоурънс Дъглас.

Колкото и да е немислимо, сред тези "злонамерени сили" се причислява и самият Тръмп, който от месеци повтаря как гласуването по пощата ще доведе до "най-измамните избори в историята". Факт е, че при пуснатите по пощата бюлетини има по-голяма вероятност да бъдат обявени за невалидни в сравнение с тези, подадени на място в изборните секции. Причината са куп изисквания (като например да бъдат сложени в два непрозрачни пощенски плика, поставени един в друг), които могат да бъдат пропуснати от избирателите. Всъщност, тъй като се очаква повече демократи да гласуват по пощата, дисквалифицирането на бюлетини по-скоро може да облагодетелства Тръмп.