SpaceX счупи поредни рекорди за многократна употреба на ракети

Космическата компания SpaceX извърши тази сутрин 100-ния юбилеен полет на ракетата за многократна употреба Falcon 9, с който подобри едновременно цели три свои рекорда. На първо място първата степен със сериен номер B1049 изведе в орбита още 60 комуникационни спътника Starlink, след което за седми пореден път извърши меко кацане на кораба дрон "Of Course I Still Love You" - нещо, което е прецедент за компанията. Средносрочната цел на SpaceX е Falcon 9 да може да бъде изстрелвана до 10 пъти, преди да е нужен по-сериозен възстановителен ремонт, а дългосрочната - поне 100 полета, преди ракетата да бъде окончателно пенсионирана.

Второто безпрецедентно постижение за фирмата на Мъск е извършването на четири полета в рамките на един месец. През ноември компанията успешно изстреля в орбита не само настоящата 16-та порция сателити Starlink, но и пилотираната капсула Crew Dragon "Resiliance" с четирима астронавти на борда, навигационния спътник GPS III SV04 "Sacagawea" за космическите сили на САЩ, както и океанографския сателит Sentinel-6 Michael Freilich за нуждите на NASA и европейската система "Коперник". Ако SpaceX успее да запази това темпо на стартове, догодина би трябвало да удвои своя капацитет за извеждане на товари и екипажи в орбита.

Според изпълнителния директор на фирмата Гейн Шотуел също така през 2021 г. ще бъдат извършени поне още три пилотирани полета с Crew Dragon, единият от които ще бъде първата изцяло частна орбитална мисия по договор с компанията Axiom Space. Въпросната фирма планира да транспортира четирима души до Международната космическа станция, като за момента официално е ясна само "експертната" част от екипажа - бившия астронавт-ветеран от NASA Майкъл Лопез-Алегрия, както и израелския военен пилот Ейтан Стибе. Самоличността на другите двама пасажери за момента е тайна, като за единия усилено се спекулира, че ще бъде актьорът Том Круз, който ще участва в заснемането на първия игрален филм в космоса.