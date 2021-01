Байдъномиката е на ход

Но САЩ трябва да се справят с краткосрочната криза на трудовия пазар и това ще бъде по-сложната задача. Икономистите смятат, че възстановяването на пазара на труда вече е спряло - десет месеца след началото на пандемията броят на заетите е с около 10 млн. по-малко от времето преди нея. Нараства и броят на трайно безработните - това е тревожно, защото колкото по-дълго човек е без работа, толкова по-трудно е да се върне на работа. Колкото повече хора попадат в тази категория, толкова повече това ще тежи за възстановяването на икономиката. Ето защо справянето с кризата с безработицата е толкова важно за подобряването на цялостната икономика.

По-високи данъци на хоризонта

Контролът на демократите в Сената дава на Байдън много по-голяма възможност за повишаване на данъците за корпорациите и домакинствата с високи доходи. По време на президентската си кампания той направи такива предложения, като така ще отмени част от ключовите намаления от 2017 г., приети от републиканците.

Сега някои идеи на Байдън е много по-вероятно да се превърнат в закон, казва пред The Wall Street Journal Стив Уамхоф от прогресивния Institute on Taxation and Economic Policy. Според него данъчните планове на новия президент са по-малко широкообхватни от някои алтернативи на демократите и са широко популярни сред обществото.