Blue Origin успешно тества капсулата си за космически туристи

Компанията Blue Origin на мултимилиардера Джеф Безос направи нова крачка към провеждането на първия суборбитален полет на космически туристи. В четвъртък вечерта българско време нейната едностепенна ракета за многократна употреба New Shepard успешно изстреля усъвършенстван прототип на своята космическа капсула, пригодена да превозва хора на борда си. По време на тестовия полет апаратът, наречен "RSS First Step", обаче беше без екипаж на борда. Вместо него в една от шестте седалки беше поставена аеродинамична кукла, наречена "Mannequin Skywalker", чиято задача ще бъде да провери безопасността на полета и натоварването, на което ще бъде подложено човешкото тяло. Според Blue Origin космическите туристи ще изпитат гравитационно напрежение от порядъка на 3G в най-тежката фаза космическото пътуване.

По време на изпитанието в четвъртък "RSS First Step" се издигна на височина от около 107 км, което е със 7 километра над т.нар. "линия на Карман" - международно призната граница между земната атмосфера и космическото пространство. След кратък полет по балистична крива капсулата навлезе обратно в земната атмосфера, забавяйки скоростта си от около 4000 км/ч чрез аеродинамично триене, след което разтвори своите спирачни парашути и плавно се приземи в близост до пусковата площадка на Blue Origin край Ван Хорн, Тексас, източно от Ел Пасо. Ракетата New Sheppard пък плавно се приземи на космодрума на компанията благодарение на своите "въздушни спирачки" и тягата на задвижвания с течен водород двигател BE-3. Продължителността на полета от изстрелването на ракетата до приземяването на спускаемия апарат беше 10 минути и 15 секунди.

Настоящото изстрелване на New Shepard е 14-тото подред от 2015 г. до сега. От създаването си през 2000 г. Blue Origin са конструирали четири ракети от този тип - първите две вече са пенсионирани, третата има седем излитания и кацания зад гърба си, а четвъртата е чисто нова и създадена изцяло за настоящия полет. Предвидено е тя да бъде използвана и по време на бъдещите суборбитални полети с хора на борда. Новопроизведена е и капсулата "RSS First Step", като тя е модифицирана спрямо своя предшественик, така че да може да осигури оцеляването и комфорта на бъдещите астронавти. Третата и седем пъти тествана модификация на New Shepard пък ще бъде използвана само за товарни полети с експериментална и научна цел. През тази година космическата компания планира да извърши и първите изпитания на следващата си ракета за многократна употреба - супертежката New Glenn, която би трябвало да може да се конкурира с Falcon Heavy на SpaceX и Vulcan на ULC, чиято премиера също е насрочена за 2021 г.