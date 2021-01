Британските музиканти ще имат проблеми с турнетата в Европа заради Brexit

Проблемите

Едно от последствията от споразумението за Brexit, което влезе в сила на 31 декември, е, че британските граждани и гражданите на ЕС вече не могат свободно да пътуват, работят и живеят на територията от двете страни на Ламанша.

Подписи под писмото са сложили широк кръг музиканти - от The Sex Pistols и Iron Maiden до Джос Стоун, Елтън Джон, Боб Гелдоф, музикантите от Queen Брайън Мей и Роджър Тейлър и др. Роджър Долтри, вокалист на The Who и откровен привърженик на Brexit, който преди това отхвърляше опасенията за турнета след споразумението, също е в списъка.

Допълнителните разходи ще направят много турнета неефективни, особено за млади и прохождащи музиканти, които вече се борят да изплуват поради забраната за музика на живо в резултат на коронавируса, пишат музикантите.