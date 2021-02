Марк Галеоти: ЕС сякаш чака Русия да направи нещо толкова безобразно, че да го принуди да се обедини

Визитка Д-р Марк Галеоти е един от хората, които наистина познават Русия отвътре и проучват нейната съвременна политика и историята й. Той е старши изследовател в Института за международни отношения в Прага и директор на консултантската компания Mayak Intelligence. Преподавал е в Cambridge University, Keele University, Rutgers-Newark и московския МГИМО. Бил е специален съветник на британското външно министерство по въпросите на постсъветската организирана престъпност и руските специални служби. Марк Галеоти е автор и редактор на над 20 книги за Русия. Колумнист е в Moscow Times, Business New Europe и War On The Rocks и има собствен блог In Moscow's Shadows.