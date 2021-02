Facebook и Австралия: It’s complicated

Обществените реакции в Австралия и по света към агресивния ход на Facebook показват, че логиката зад него може да се окаже погрешна. Не помогна и това, че компанията приложи забраната тромаво и недомислено, като първоначално бяха блокирани не само медийни сайтове, но и достъпът до страници на здравните и противопожарните служби, както и на благотворителни организации. Макар грешките да бяха поправени бързо, цялото упражнение се превърна в демонстрация на свръхвлиянието на Facebook.

В крайна сметка след няколкодневна блокада във вторник австралийският финансов министър Джош Фрайденберг обяви, че "Facebook отново е приятел с Австралия". Компанията се е върнала към преговорите с правителството и ще възстанови медийните публикации, а в законопроекта ще бъдат направени някои промени (виж карето).

Регулирай и владей

Показателно е, че законодателната офанзива на Канбера произведе два различни резултата. Докато Facebook избра конфронтацията, Google, след като първоначално също беше заплашила, че ще напусне Австралия, реши да тръгне по пътя на преговорите. Компанията сключи серия от сделки с издатели, включително глобално споразумение с News Corp на Рупърт Мърдок, съгласно което Google ще плати на медийния конгломерат (собственик на издания като американските The Wall Street Journal и New York Post и британските The Times и The Sun) 130 млн. австралийски долара през следващите три години. Компанията обяви подобни сделки и с по-малки издатели като австралийските Nine Entertainment и Seven West Media.