САЩ забраниха вноса на китайски суровини за слънчеви панели заради принудителния труд

"Нашите екологични цели няма да бъдат постигнати на гърба на жертвите на принудителния труд", отбеляза вътрешният министър.

Санкционираните

Министерството на търговията добави компанията Hoshine Silicon Industry (Shanshan) и четири други китайски дружества към черния списък на търговията, който ограничава американските компании от това да изнасят продукти и технологии за тях.

Другите дружества са Xinjiang Daqo New Energy Company, Xinjiang East Hope Company за цветни метали, Xinjiang GCL New Energy Material Technology Company и Xinjiang Production and Construction Corps.