България е вратата към Европа за израелската NSO Group и нейния софтуер за следене

Разследването Project Pegasus обаче разкри друго. Десетки активисти и дисиденти в Азербайджан, Индия, ОАЕ, Мексико, Унгария и Саудитска Арабия са станали жертва на правителствено наблюдение. Сред следените журналисти са работещи за The Wall Street Journal, Financial Times, CNN, The Economist и други водещи медийни компании.

Българската следа

През 2019 г. неправителствената организация за защита на дигиталните права Access Now праща две писма до дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност" към министерството на икономиката с копие и до омбудсмана тогава Мая Манолова. В тях се казва, че българските власти са издали на NSO Group експортни разрешителни за износ от България към други държави. От организацията съветват българското правителство да провери тези сигнали и да обяви резултатите от разследването си.

Няколко месеца по-късно Access Now съобщи, че са получили официален български отговор, според който страната не е издавала такива лицензи на NSO Group. Това обаче е само условно вярно.