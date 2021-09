Може ли да се справим с климатичните промени, без да жертваме икономическия растеж

Като цяло окончателният отговор на въпроса дали изменението на климата може да бъде преодоляно, без да страда икономическият растеж, зависи от желанието ни да засилим масово климатичните действия. Ще бъдат необходими изключителни усилия и огромни инвестиции в технологии и инфраструктура, за да се постигнат необходимите ни климатични цели. Надеждите човечеството да жертва растежа не изглеждат особено реалистични.

*Симоне Талияпетра е старши изследовател в Bruegel. Гунтрам Волф е директор на Bruegel. Текстът е базиран на новото им изследване Can technology save us from degrowth? и е предоставен на "Капитал" от Bruegel