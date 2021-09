Инициативата на Китай за международно финансиране Belt and Road ("Поясът и пътят") оставя много развиващи се страни потънали. Държавите от новия път на коприната имат скрити дългове 385 млрд. долара към Китай. Ново проучване на научноизследователския център AidData към College of William and Mary във Вирджиния разкрива, че голяма част от свързаните с проекта държави системно и с години са подценявали задълженията си към Китай. Така са се натрупали скрити пасиви, които правителствата може да се наложи да платят в определен момент.

Анализът обхваща повече от 13 хил. проекта с безвъзмездно или дългово финансиране за над 843 млрд. долара в 165 държави. Според него натрупаните пасиви, произтичащи от Китай, са съществено по-високи, отколкото рейтинговите агенции и други международни организации ги калкулират в оценките си.

Докладът подчертава трайните промени след началото на проекта Belt and Road през 2013 г. Ако допреди това китайското кредитиране е било насочено предимно към държавни кредитополучатели като централни банки, сега близо 70% от китайския външен дълг се емитира за държавни компании, държавни банки, съвместни предприятия и институции от частния сектор. Повече от 40 страни с нисък и среден доход имат дългова експозиция към Китай от над 10% от техния БВП. Техните правителства обаче средно занижават отчитането на задълженията си за погасяване към Китай с близо 6% от БВП.