Климатичните ангажименти на Пекин: Дотук добре, но може още

В седмица, която бе доминирана от конфликтни теми като новия отбранителен пакт AUKUS и влошаващата се ситуация в Афганистан, един климатичен ангажимент бе възприет като изненадващо добра новина. На 21 септември в обръщението си към Общото събрание на ООН китайският президент Си Цзинпин заяви, че азиатската страна няма повече да строи нови въглищни електроцентрали в чужбина - доскоро ключова част от инфраструктурната инициатива "Един пояс, един път".

Това обявление заедно с обещанието на американския държавен глава Джо Байдън, че САЩ ще удвоят своя дял от климатичната помощ за бедните страни, повишиха надеждите за Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26), която ще се проведе в Глазгоу от 31 октомври до 12 ноември и за която нейният председател Алок Шарма казва, че трябва да "изпрати въглищата в историята".

Според Лаури Миливирта от Center for Research on Energy and Clean Air на практика това означава край на международното финансиране на нови въглищни централи, тъй като ангажиментът на Си Цзинпин се добавя към подобни обещания на страни като Япония и Южна Корея. "С новите въглища извън Китай е свършено", обобщава анализаторът пред Financial Times.