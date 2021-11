Правилното и погрешното използване на зелените финанси

Срещата на върха на COP26 в Глазгоу се очертава разочароваща. Надеждата, че възникващите пазари, които бълват голяма част от парниковите газове в световен мащаб, ще обявят амбициозни предложения, е разбита. Плановете на Китай, Индия и Бразилия са далеч от впечатляващи. Няма признаци това да бъде конференцията, която слага края на въглищата, както искаше домакинът Великобритания. Световните лидери все още не са се споразумели да спрат субсидирането на изкопаемите горива.

Но една тема, по която ентусиазмът нараства, е финансирането, обвързано с климата. Финансови институции, представляващи активи от близо 9 трлн. долара, обещаха да премахнат обезлесяването от своите инвестиционни портфейли. Най-поразителната заявка дойде от Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) - група, съпредседателствана от бившия управител на Английската централна банка Марк Карни. Нейните членове, сред които са собственици и мениджъри на активи, банки и застрахователи, управляват активи от около 130 трлн. долара. Те ще се опитат до 2050 г. нетно да сведат до нула емисиите, идващи в резултат на техните заеми и инвестиции. Може ли финансовият сектор наистина да спаси света?

Той безспорно има да изиграе съществена роля. Превключването на икономиката от изкопаеми горива към чисти източници на енергия изисква огромно преразпределение на капитала. До 2030 г. всяка година ще са необходими около 4 трлн. долара инвестиции в чиста енергия, което е три пъти повече от сегашните нива. Разходите за изкопаеми горива трябва да намалеят. В идеалния свят печалбата на институционалните инвеститори щеше да зависи от намаляването на емисиите, а тези собственици и финансисти щяха да контролират световните активи, отговорни за емисиите. Тогава собствениците на активи биха имали както мотивацията, така и средствата да трансформират икономиката.