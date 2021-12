Как кметовете могат да помогнат за спасяването на света

Споразуменията, които се раждат на COP26, са беззъби и точно те ще катализират възхода на местното самоуправление. Нуждата от ребалансиране на глобалното създаване на политики не е ограничено само до климата. От миграцията, през градската сигурност и пандемията чак до притискането на корпорациите да си плащат данъците - критичните предизвикателства, с които се сблъскваме днес, са все повече постнационални. Решенията са извън обхвата на националните правителства, които действат сами. Ние в Бристол вече сме виждали как политиките по отношение на пандемията изминават пътя от стерилността на парламентарния дебат до реалността на човешкия живот в училищата, на работните места и в къщи. Ние знаем, че Brexit, който е продукт на политиката в Уестминстър, се отразява на нашия сектор за социални грижи и на хранителните доставки, а също и че ще продължи да генерира предизвикателства пред 2022 г.

Градовете обаче се самоорганизират. Вече съществуват повече от 300 международни мрежи на населените места. Някои са организирани на географски принцип, като например Core Cities, Eurocities и US Conference of Mayors. Други са групирани около общ проблем като Migration Council или C40 Cities Climate Leadership Group. Трети, като например Global Parliament of Mayors, се опитват засилят ролята на градовете в националните и международните структури за управление.

През 2018 г. имах възможност да говоря в ООН по време на преговорите за сключването на Глобалния пакт за миграцията. Като първи кмет, който бе поканен да изнесе реч, аз обявих, че на градовете трябва да се даде по-силна, по-официална роля при определянето на миграционната политика. Повечето мигранти напускат градовете, преминават през тях, пътуват към тях и се връщат в тях. В тази категория попада и Бристол. Също както при климата, градовете могат да осигурят лидерство и експертиза. Пактът на ООН има директни последици за живота на хората в Бристол, много от които, също като мен, са първо или второ поколение мигранти.

Когато през 2016 г. бях избран за първи път, не си давах сметка колко централно място ще заеме международно лидерство в моето кметско управление. Но това е естествено продължение на аргумента за прехвърлянето на повече правомощия към отделни градове. Не е достатъчно да можеш да формулираш какво се случва в дадено населено място. Да служиш на Бристол означава да отделиш внимание и да помогнеш при оформянето на външния контекст и на силите, които имат влияние върху живота в града.